Benavente renueva el convenio con la Coordinadora de Peñas y reparte 43.000 euros

El Ayuntamiento de Benavente ha firmado este lunes la renovación del convenio de colaboración con la Coordinadora de Peñas del Toro Enmaromado para el año 2026 por un importe de 43.000 euros.

El objetivo de este convenio es conceder una ayuda de 43.000 euros a las 12 peñas oficiales del Toro Enmaromado, por lo que cada peña, independientemente del número de socios que tenga lleva un importe de 3.583,33 euros para la realización de actividades para la promoción y difusión de la Fiesta del Toro Enmaromado durante este año.

En la firma del acuerdo han participado la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, el edil de Fiestas, Alberto Lorenzo y el presidente de la Coordinadora de Peñas del Toro Enmaromado, José Ángel Miguélez.

El próximo miércoles día 3 el Ayuntamiento hará entrega de un cheque simbólico a las peñas del Toro.