Más de 3.500 peñistas tomarán Benavente en las Fiestas del Toro con nuevas propuestas

Las peñas oficiales del Toro Enmaromado vuelven a convertirse un año más en motor festivo de las celebraciones de Benavente. Más de 3.500 personas integran actualmente las doce peñas oficiales, auténtica alma de la Semana Grande benaventana y responsables de llenar las calles de ambiente, música y color durante los días de las fiestas. Aunque en Benavente hay más peñas no oficiales y asociaciones que también dan impulso a estos festejos, lo cierto es que las agrupaciones de peñistas oficiales forman parte de la tradición festiva del Toro.

Para la regulación y mayor realce de su participación en las fiestas, se encuentran agrupadas en la Coordinadora de Peñas del Toro Enmaromado, que se encarga de la participación de las peñas en los desfiles oficiales y diversos festejos.

A los tradicionales desfiles oficiales y pasacalles nocturnos se sumarán este año varias novedades impulsadas desde la Coordinadora de Peñas del Toro, presidida por José Miguel Miguélez Méndez. Entre ellas destaca la organización de un concierto indie-pop previsto para la tarde del jueves 4 de junio en la zona de La Mota Vieja. La cita, bajo el título ‘Haciendo el Indie’, arrancará a las 19.30 horas y nace con la intención de ampliar la oferta festiva más allá de los habituales desfiles.

El presidente de la Coordinadora explica que "podemos aportar algo más que los desfiles" y considera que esta nueva propuesta musical busca también reforzar el ambiente festivo durante el día. En este sentido, reconoce que en los últimos años las peñas están potenciando especialmente las actividades diurnas. "Las peñas se están animando a salir más por el día que casi por la noche. Creo que de aquí a unos años va a ser más la fiesta de día que de noche".

Las peñas oficiales mantienen además una intensa actividad en la calle durante toda la semana. Uno de los requisitos para formar parte de la oficialidad es precisamente contar con una charanga de al menos ocho músicos, lo que este año volverá a traducirse en doce charangas recorriendo Benavente y trece durante el lunes del chupinazo, ya que la Peña Garrafón saldrá con dos agrupaciones musicales.

En primer plano, el presidente de la Coordinadora de Peñas del Toro. | E. P.

A ello se suman las sedes sociales abiertas al público, donde no faltarán las tradicionales invitaciones a sangría, pastas, bocadillos, escabeche o diferentes aperitivos según las costumbres de cada colectivo. Y un uniforme característico con el que cada peña se distingue.

La programación oficial de las peñas incluye los desfiles del lunes 1, miércoles 3 y sábado 6 de junio, además de los habituales recorridos nocturnos y el recibimiento del toro enmaromado. Precisamente este último adelanta este año su horario de llegada a las seis de la tarde. Según explica Miguélez, la medida busca facilitar posteriormente la celebración del Grand Prix (este año Humor Amarillo) y evitar las altas temperaturas tanto para asistentes como animales.

Otra de las principales novedades llegará en la despedida conjunta de las peñas, prevista para la noche del sábado en la Plaza Mayor. La Coordinadora prepara un acto renovado en el que intentarán subir las banderas de las peñas al balcón consistorial mientras las charangas interpretan varias piezas de forma conjunta antes del cierre definitivo de la semana festiva. "Queremos hacer algo novedoso y vistoso", apunta el presidente.

Cada peña, su programa

Más allá de los actos comunes, cada peña mantiene sus propias actividades y tradiciones. La Peña Garrafón organizará el festival musical ‘Garrafest’ el sábado 30 de mayo y participará en las actividades del Día de Nuestros Mayores con una visita a la residencia El Corrillo. También la Peña Paridón acudirá al Hogar del Jubilado y la Peña Malgrat colaborará junto a Fundación Intras y la Asociación de Alzhéimer.

Las peñas animarán con sus charangas bailes vermú por las mañanas de las fiestas. El jueves será el turno de El Toril, Popeye, Trevinca y Badenes; el viernes participarán La Argolla, Los Compadres y Malgrat; mientras que el sábado lo harán Te Ayudo Yo Valiente y Popeye.

El calendario festivo tendrá además un marcado carácter conmemorativo para dos de las peñas históricas de estas fiestas. La Peña San Isidro celebrará su 50 aniversario con actividades especiales y una despedida propia en la madrugada del sábado al domingo en el Toril Municipal, mientras que la Peña La Argolla alcanzará este año sus dos décadas de historia dentro del movimiento peñista benaventano.