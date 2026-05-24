Zamora en Pie aborda efectos ambientales y económicos del biogás en Villanueva
Para el colectivo, esta actividad industrial pone en riesgo actividades ligadas al medio rural
La plataforma Zamora en Pie ha celebrado en Villanueva de Azoague una nueva charla informativa centrada en las plantas de biogás y sus posibles repercusiones para el territorio. El encuentro, desarrollado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento bajo el título "Verdades y Mentiras", se ha enmarcado dentro de la ronda de actos que el colectivo viene impulsando en distintos puntos de la comarca.
Durante la sesión, los integrantes de la plataforma han abordado el funcionamiento de estas instalaciones y han expuesto las consecuencias que, a su juicio, pueden derivarse de la implantación de macroplantas de biogás en el entorno rural. Entre las cuestiones tratadas, han destacado las repercusiones ambientales, sanitarias y económicas que consideran asociadas a este tipo de proyectos.
Desde Zamora en Pie han defendido además que la llegada de estas infraestructuras puede afectar al tejido económico local vinculado al turismo rural, la hostelería y los pequeños comercios, sectores que sostienen buena parte de la actividad en muchos municipios de la zona.
Asimismo, el colectivo ha señalado que los ingresos para las arcas municipales serían reducidos debido a las exenciones actualmente vigentes en Castilla y León, un aspecto que también ha centrado parte del debate mantenido con los asistentes.
La charla celebrada en Villanueva de Azoague ha formado parte de la estrategia informativa que la plataforma viene desarrollando en la comarca con el objetivo de acercar a los vecinos distintos puntos de vista sobre este modelo energético y sus posibles efectos sobre el medio rural.
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