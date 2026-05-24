El desfile de pendones vuelve a engrandecer la romería de Santa Bárbara en Cabañas de Tera

“Retumba el cielo dos veces, dos rayos bajan con rabia, y dos encinas cercanas arden como antorchas blancas”.

La fuerza de la leyenda volvió a sentirse este fin de semana en Cabañas de Tera durante la romería de Santa Bárbara, una de las celebraciones más arraigadas de la localidad y que en los últimos años ha recuperado además uno de sus símbolos más representativos, el desfile de los pendones concejiles, convertidos ya en protagonistas indiscutibles de esta cita tradicional.

Fiel a la devoción que desde hace generaciones despierta la patrona y protectora frente a las tormentas, vecinos y fieles de distintos pueblos ribereños del Tera acompañaron a Santa Bárbara en una jornada marcada por la emoción, la tradición y también por un cielo amenazante que, haciendo honor a la propia leyenda de la santa, terminó cobrando protagonismo durante buena parte de la tarde.

Cabañas de Tera, fiesta de Santa Bárbara. / Eva Ponte

Los actos comenzaron a las cinco con el tradicional canto del ramo, preludio de la misa solemne oficiada por el párroco Raúl Vega. A la celebración asistió también representación municipal encabezada por el alcalde, Jaime Panizo, junto al teniente de alcalde, José Luis Uña.

La amenaza de lluvia obligó a retrasar la salida de la procesión, aunque el tiempo de espera permitió vivir uno de los momentos más especiales de la jornada con la lectura, por primera vez, del “Romance de Santa Bárbara y el Milagro del Tera”, una composición poética inspirada en la leyenda que une a Cabañas y Camarzana de Tera bajo la protección de la Santa.

Cabañas de Tera, fiesta de Santa Bárbara. / Eva Ponte

Finalmente, un claro en el cielo permitió que Santa Bárbara y la Virgen del Rosario salieran en procesión acompañadas por cientos de fieles, los pendones de Cabañas y el de San Vicente Mártir de Posadilla de la Vega, además del acompañamiento musical de La Trasga.

Cabañas de Tera, fiesta de Santa Bárbara. / Eva Ponte

La comitiva avanzó hasta las ruinas de la ermita de Santa Bárbara, donde las imágenes recibieron la tradicional pleitesía antes de emprender el regreso ante el temor de que la tormenta descargara definitivamente sobre el pueblo. La lluvia respetó finalmente la celebración y permitió que los pendoneros de Cabañas y Posadilla de la Vega —Javi, Dani, Miguel Ángel y Marcos— pudieran exhibir sus habilidades ante la iglesia, arrancando los aplausos del numeroso público congregado.

Cabañas de Tera, fiesta de Santa Bárbara. / Eva Ponte

Especial relevancia volvió a tener el desfile de pendones, recuperado hace unos años gracias al empeño de vecinos y colectivos locales decididos a mantener vivas unas señas de identidad profundamente ligadas a la historia de la comarca. Un esfuerzo que ha permitido devolver esplendor a una tradición que hoy vuelve a emocionar a varias generaciones.

La jornada concluyó con un convite ofrecido por la Cofradía de Santa Bárbara a todos los participantes, poniendo el broche final a un día en el que Cabañas de Tera volvió a demostrar su vompromiso con la conservación de sus raíces y sus costumbres como forma de mantener vivo el pueblo y transmitir su legado a quienes vienen detrás.