Daniela Machado deslumbra en “Benavisión” y conquista al público del Reina Sofía
Música, baile y emoción: así conquistó el festival de la Escuela de Música de Benavente al público de Benavente
Daniela Machado ha logrado meterse al público del Reina Sofía de Benavente en el bolsillo con su gran interpretación de "Asteromáta", la apuesta griega en Eurovisión de 2025, con la que logró crear una atmósfera envolvente. Es la ganadora del certamen de Benavisión organizado por la Escuela de Música Duquesa Pimentel.
La cita musical convirtió el escenario del teatro benaventano en un auténtico espectáculo eurovisivo, en la que los alumnos demostraron sobre las tablas su capacidad artística, su preparación técnica y su pasión por la música.
Más allá del resultado final, el festival destacó por el alto nivel mostrado por todos los participantes, que llevaron al escenario su talento, esfuerzo y trabajo durante semanas de preparación.
- Segundo premio: fue para Andrea, con el tema “Undo” y su melodía pegadiza.
- Tercer premio: fue para Alba que optó por el tema de rock “El amor te da miedo”
Emocionaron las distintas actuaciones al público asistente y dejaron patente la gran calidad artística y técnica de los alumnos de la escuela, capaces de defender repertorios complejos con soltura y gran presencia escénica. La canción chipriota "Jalla", de estilo pop contemporáneo de Antigoni y con guiños a sus raíces culturales sonó en la voz de Iria Gómez; Pablo Osorio hizo lo propio con "Survivor"; Carmen Fernández puso en escena "Slomo", en una actuación llena de fuerza, ritmo y seguridad escénica; mientras que Lara Melero brilló sobre el escenario con "Firefighter".
El evento contó, además, con la colaboración de la Escuela de Baile Mari José, cuyas coreografías aportaron dinamismo y espectacularidad a las actuaciones musicales. Otros alumnos y exalumnos mostraron su capacidad vocal durante el desarrollo de la gala y uno de los momentos más especiales llegó durante el intermedio, protagonizado por el coro infantil, que asumió con autonomía la responsabilidad de animar la espera de las votaciones.
La gala estuvo presentada por Zuriñe Chamorro, encargada de conducir el festival y de mantener el ambiente festivo durante toda la velada.
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