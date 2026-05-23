Los XVIII Premios MT 2026 reconocen el talento del folclore leonés

XVIII Gala de entrega de los Premios MT, los galardones de música tradicional más importantes de la región leonesa, que este año cumplen su mayoría de edad. La celebración ha comenzado con un desfile por las calles de Benavente a cargo de la Escuela de Folklore de Benavente. Y en el Teatro se ha abierto la gala escuchando un ejemplo de la música que incluye el disco de Tsacianiegas, Premio MT Joven Valor Reino de León 2025.

Las Tsacianiegas durante su actuación en los Premios MT. / E. P.

En esta ocasión en la Modalidad Premio MT Joven Valor de este año, que destaca a algún joven proyecto de esta tierra que destaque por la transmisión del folclore, Pedro Muñoz Gil de La Alberca, perteneciente a la comarca salmantina de la Sierra de Francia ha logrado este galardón. Interpretó sobre el escenario una jota, acompañado al baile por Marcos, compañero del grupo Folklore Charro, y por María. Todos vestidos con traje típico serrano, y María concretamente de “sayas”.

Premio MT al Joven Valor. / E. P.

El Premio MT Trayectoria ha sido para los hermanos Montalvo (Manuel, Miguel y Montserrat), de Zamora, por toda una vida dedicada a la recopilación y difusión de la música y los bailes de la provincia zamorana. Sobre el escenario del Reina Sofía hicieron el baile de Palazuelo de las Cuevas con gaita y tambor.

Premios MT Trayectoria. / E. P.

Mientras que el Premio MT Mejor Disco Folk del Reino de León de este año ha sido para “De Fuentesila a Primóu” del grupo tsacianiego D´Urria. El galardón valora especialmente ese equilibrio entre rigor etnográfico y capacidad de actualización, un aspecto clave para garantizar la pervivencia de estas músicas en el contexto contemporáneo.

D'Urria, Premio MT Mejor Disco Folk. / E. P.

Modalidades escolares

Comenzaron los galardones con Modalidad de Educación Infantil y Primaria. Las modalidades escolares de estos Premios MT “pretenden la implicación de los más jóvenes en el conocimiento y preservación de nuestro folklore, y tienen carácter nacional”. El presentador continuó explicando que “en esta edición hemos tenido una participación récord de centros educativos de gran parte de España, y la calidad y esfuerzo empleado en los trabajos realizados ha sido increíble”.

El grupo de alumnos de 6° de primaria del CEIP Almanzor de Candeleda (Ávila) han sido los ganadores de esta categoría, por su trabajo de aprendizaje e interpretación del tema sanabrés “El Mandil de Carolina”, bajo la coordinación de su maestra Patricia Hernández Sánchez.

Premios MT Educación Infantil y Primaria, primer galardón. / E. P.

El segundo premio ha sido para el CRA Obispo Fray Sebastián de Nava de la Asunción (Segovia) por el trabajo desarrollado por su alumnado de 4º de Primaria y centrado en la interpretación de la tonada de El Cardo de la localidad de San Muñoz (Salamanca), recogida por su maestro Víctor González Villalba a la tía Dolores de San Muñoz, todo ello bajo la coordinación de su maestra M.ª Eugenia López Palomo.

Premios MT Educación Infantil y Primaria, segundo galardón. / E. P.

Mientras que el tercer premio ha ido para el CRA Los Carrascales, de Matilla de los Caños del Río (Salamanca), por el trabajo desarrollado por su alumnado de Primaria sobre el charro bajo la coordinación de su maestra Rocío Sánchez Crespo.

Premios MT de Educación Infantil y Primaria, tercer galardón. / E. P.

Premios de Secundaria

Fue el turno después de los premios escolares de Educación Secundaria. El ganador ha sido el alumnado de 2º de ESO y el coro del IESO Ástura, de Mansilla de las Mulas (León), por el trabajo “Proyecto de mapa interactivo musical del Antiguo Reino de León”, bajo la coordinación de su profesora Julia Diez Fernández. Los integrantes del Coro Ástura de este IESO deleitaron al público con un ejemplo de las canciones incluidas en el trabajo premiado, entre ellas “Si la nieve resbala”, “Ya se murió el burro”, “En casa del tío Vicente”, “ Ya se van los pastores”, o “Tres hojitas madre”.

Alumnado de 2º de ESO y el coro del IESO Ástura, de Mansilla de las Mulas primer premio de Secundaria. / E. P.

Valeria Esteban Barbazán, alumna de 3° de ESO del IES Antonio García Bellido de León, consiguió el segundo galardón en esta categoría por el trabajo “Campaneros del Reino de León”, bajo la coordinación de su profesora Flora Zamora Martín.

Valeria Esteban Barbazán, recibe el segundo premio de Secundaria. / E. P.

Y el tercero fue para Lucía Fernández Monje, alumna de 3º ESO del IES León Felipe de Benavente, por un trabajo de investigación personal sobre la música de sus antepasados en San Miguel del Valle, bajo la coordinación de su profesor Gregorio Diez.

Lucía Fernández Monje recibe el tercer premio de Secundaria. / E. P.

El grupo lacianiego D’Urria ha recibido el Premio al Mejor Disco Folk por "De Fuentesila a Primóu". En el apartado educativo, los primeros premios han recaído en el CEIP Almanzor de Candeleda y en el IESO Ástura de Mansilla de las Mulas. También se han reconocido trabajos del CRA Obispo Fray Sebastián, CRA Los Carrascales, Valeria Esteban Barbazán y Lucía Fernández Monje, del IES León Felipe de Benavente.