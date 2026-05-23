Dos turismos colisionan en Santibáñez de Vidriales y dejan a una mujer herida
A las 10.50 de la mañana de este 23 de mayo colisionaban dos turismos. Se produjo el incidente al salirse uno de ellos de la vía, cayendo en la cuneta. En el incidente ha resultado herida una mujer de 80 años, que aquejaba dolor en el brazo y a la que ha acudido a socorrer una unidad de Emergencias Sanitarias del Sacyl. Hasta el lugar también se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico para gestionar la situación en la zona del suceso.
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 12 de la ZA-110, en el municipio de Santibáñez de Vidriales.
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