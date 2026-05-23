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Santa Bárbara

El pendón de Cabañas de Tera vuelve a ondear este sábado en romería

Esta sábado la localidad exhibe su recuperado emblema junto a otros de la zona

Pendones en la romería de Santa Bárbara. | E. P.

Pendones en la romería de Santa Bárbara. | E. P.

E. P.

Cabañas de Tera

La recuperación de los pendones en en los pueblos de Los Valles de Benavente comenzó su andadura desde hace unos años. Uno de los pueblos que ha apostado de una manera activa por la recuperación de su emblema es Cabañas de Tera que este lo exhibirá en su tradicional romería de Santa Bárbara en un recorrido que llevará a la imagen mariana y a su pendón a su primitiva ermita de la que queda su espadaña.

La lucha contra el derrumbe comenzó hace años y se antoja "inevitable si el Ayuntamiento de Camarzana, propietario de la misma, no hace algo por consolidarla", lamentan algunos vecinos del pueblo.

En esta procesión no faltan los pendones de localidades cercanas como Abraveses o de otras leonesas mucho más lejanas como Posadilla de la Vega o Palacios de la Valduerna. La localidad de Abraveses de Tera también tiene un papel importante en esta tradición pendonil y desde hace tres años en su ermita de la Virgen de las Encinas se concentran una decena de pendones de Zamora y de la provincia de León.

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Cada uno de los pendones de estos pueblos tienen una historia "muy bien documentada" que, según explican, se encuentra en los archivos diocesanos de la Catedral de Astorga o de Zamora. Estudiosos de los pendones concejiles como Javier Benéitez Mateos o José Antonio Ordóñez tienen mucho que decir de estos simbólicos pendones concejiles cuya existencia cuenta con una importante documentación recabada desde el siglo XVI.

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