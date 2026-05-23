El lado más solidario de las peñas de Benavente, en la campaña de donación de sangre

“Cuando has donado sangre y marchas, estás bien, estás a gusto contigo mismo”. Con estas palabras resumía Emilio Conde, delegado de la Hermandad de Donantes de Sangre en Benavente, el espíritu de una campaña solidaria que este sábado ha logrado reunir a las doce peñas oficiales de la ciudad bajo el lema “Las peñas de Benavente se unen para dar vida”. Una iniciativa inédita que ha convertido la mañana en un ejemplo de compromiso colectivo y participación ciudadana.

Representantes de las doce peñas oficiales, del Ayuntamiento y la Hermandad de Donantes a las puertas de la Casa de Cultura de Benavente. / E. P.

La respuesta de los benaventanos ha sorprendido a la organización. Desde primera hora fueron numerosas las personas que acudieron a donar, muchas de ellas jóvenes y también vecinos que realizaban este gesto solidario por primera vez. A los peñistas se sumaron además ciudadanos que, sin pertenecer a ninguna peña, quisieron colaborar tras conocer la convocatoria.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, y el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, entregan un pañuelo de las Fiestas del Toro a la representante de la Hermandad. / E. P.

Emilio Conde destacó que “hoy el protagonismo es de los benaventanos, de las peñas y de la gente que altruistamente está viniendo”, subrayando además la importancia de un gesto que “puede ayudar a salvar la vida de cualquier persona, sea familiar, amigo o un desconocido”.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, puso en valor la implicación de las peñas y agradeció el trabajo realizado tanto por la Hermandad de Donantes como por la Coordinadora de Peñas. La regidora calificó la jornada como “una iniciativa muy bonita y muy solidaria” y resaltó que las doce peñas “se han volcado desde el primer momento” en una campaña que registró “mucha afluencia de gente”.

Campaña de donación de sangre en Benavente. / E. P.

Asensio recordó además que la convocatoria estaba abierta a toda la ciudadanía y animó a seguir participando porque “la solidaridad se demuestra donando”. Un mensaje que encontró respuesta en una mañana marcada por el ambiente festivo y el compromiso social.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Peñas, José Ángel, reconoció la sorpresa de la organización ante la elevada participación. “La gente está acostumbrada a que las peñas solo sean fiesta, jolgorio y diversión, pero también podemos aportar nuestro granito de arena”, señaló, destacando que las previsiones iniciales, situadas entre 45 y 50 donantes, podrían incluso superarse.