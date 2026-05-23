Fuentes de Ropel revive el espíritu de su romería más popular, la Cantimbriana

Fuentes de Ropel ha vuelto a ser fiel a su cita con la romería de la Virgen de la Cantimbriana en la que no han faltado los actos más tradicionales y la jornada de convivencia entre vecinos de la localidad y de otros pueblos del entorno. Desde primera hora de la mañana, vecinos y visitantes acompañaron la procesión de la Virgen, que fue llevada en una engalanada carreta, desde la iglesia hasta las instalaciones deportivas del Prao Palacio, en un recorrido en el que no ha faltado la música tradicional las dulzainas, los sones tradicionales y el ambiente festivo. La imagen, adornada con flores, avanzó acompañada por quienes quisieron participar en una de las citas que ha logrado mantenerse a lo largo del tiempo, aunque la romería ya se hace en este paraje más cercano al pueblo.

Romería de la Cantimbriana de Fuentes de Ropel. / E. P.

La música tradicional tuvo un protagonismo especial gracias al grupo Son de Los Valles, acompañados por Musical Bañezaina, que fueron los encargados de poner sonido a la romería con dulzaina, tambor, caja y panderetas, y lucieron además los característicos atuendos tradicionales. La música animó a los participantes en la romería a echar unos bailes en los que no faltaron la animación y las ganas de pasarlo bien.

La jornada continuó con la misa de campaña en honor a la Virgen de la Cantimbria, celebrada en el frontón y cantada por el coro local, antes de dar paso a la comida popular, en la que el arroz a la zamorana reunió a un gran número de asistentes en torno a una mesa compartida.

Romería de la Cantimbriana de Fuentes de Ropel. / E. P.

Durante la tarde, las actividades han continuado con hinchables para los más pequeños y juegos populares como los bolos y la rana. Se tiene prevista también la actuación del grupo Los Perets en el Prao Palacio, una actividad patrocinada con los fondos por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En el descanso está previsto el canto de la salve y la subida de la Virgen de nuevo hasta la iglesia.

Romería de la Cantimbriana de Fuentes de Ropel. / E. P.

La programación festiva concluirá esta noche con la música de la Disco Móvil Diego Duende en el salón de baile, mientras que mañana domingo las actividades continuarán con una misa a las 12.30 horas y un taller de risoterapia para mayores de 18 años en el centro de día.

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Las celebraciones están organizadas por la Comisión de Fiestas de Fuentes de Ropel con la colaboración del Ayuntamiento, manteniendo viva una tradición que cada año vuelve a reunir a generaciones enteras alrededor de la romería de la Cantimbriana.