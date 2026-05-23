Benavente se vuelca con la XI Maroma Solidaria de la AECC
Más de mil personas se han inscrito este año a la XI Maroma Solidaria aunque han sido menos los que se sumaron a la marcha celebrada ayer en Benavente. La iniciativa ha reunido a gente de todas las edades por este fin solidario.
Ni las previsiones de lluvia frenaron la respuesta de Benavente. La XI Maroma Solidaria volvió a demostrar este sábado el enorme respaldo ciudadano que acompaña cada año a esta iniciativa organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, convertida ya en una de las actividades benéficas con mayor participación de cuantas se celebran en la ciudad.
Las previsiones meteorológicas apuntaban a posibles lluvias y muchos miraban al cielo con preocupación antes del inicio de la marcha. Este año han sido más de mil personas las inscritas en la marcha aunque han salido algo más de quinientas a realizarla. Finalmente, el agua respetó la cita y las calles de Benavente terminaron llenándose de personas dispuestas a caminar por una causa solidaria.
La salida tuvo lugar desde la zona del Toril y la llegada se realizó en la Plaza Mayor tras completar un recorrido aproximado de cinco kilómetros en un ambiente marcado por la convivencia y la participación. No hubo competición ni clasificaciones. La verdadera meta estaba en colaborar, visibilizar la lucha contra el cáncer y acompañar a quienes conviven con la enfermedad.
Este año, el color amarillo fue el gran protagonista. Las camisetas entregadas a los participantes dieron una imagen especialmente llamativa a lo largo del recorrido, formando una marea humana que avanzó unida agarrada a la maroma, símbolo de una actividad que mezcla identidad local de Benavente y solidaridad.
Entre los asistentes podían verse personas de todas las edades. También han colaborado integrantes de Gente del Toro que hicieron el recorrido con un carretón. La recaudación obtenida permitirá a la asociación seguir manteniendo servicios de apoyo y acompañamiento dirigidos a pacientes oncológicos y familiares, además de contribuir a la investigación, fundamental para continuar avanzando en la lucha contra la enfermedad.
Más allá de la parte económica, la jornada volvió a dejar una imagen de compromiso contra el cáncer. Detrás de cada camiseta amarilla había historias personales, recuerdos, personas que luchan o que ya no están, pero también vecinos decididos a responder una vez más cuando la solidaridad llama a la puerta.
- Multa de 6.097 euros por no presentar en Benavente el proyecto exigido para asegurar un muro
- La jueza reactiva la causa contra la exalcaldesa de Burganes de Valverde e imputa a su cuñado
- Rompió la barrera del parking de la Mota en Benavente, las cámaras lo grabaron y la Justicia le ha condenado
- Este es el programa completo de las Fiestas del Toro 2026 de Benavente
- Benavente activa un gran dispositivo preventivo para sus Fiestas del Toro: tierra y aire bajo vigilancia
- Luz verde a la instalación de un McDonald's en Benavente
- La denuncia de acoso laboral de una trabajadora municipal de Benavente llega al Juzgado
- La Diputación detalla más de 917.000 euros en inversiones en Camarzana de Tera y Santovenia del Esla durante el actual mandato