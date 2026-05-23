Benavente se vuelca con la XI Maroma Solidaria de la AECC

Ni las previsiones de lluvia frenaron la respuesta de Benavente. La XI Maroma Solidaria volvió a demostrar este sábado el enorme respaldo ciudadano que acompaña cada año a esta iniciativa organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, convertida ya en una de las actividades benéficas con mayor participación de cuantas se celebran en la ciudad.

La marcha subiendo por La Encomienda.

Las previsiones meteorológicas apuntaban a posibles lluvias y muchos miraban al cielo con preocupación antes del inicio de la marcha. Este año han sido más de mil personas las inscritas en la marcha aunque han salido algo más de quinientas a realizarla. Finalmente, el agua respetó la cita y las calles de Benavente terminaron llenándose de personas dispuestas a caminar por una causa solidaria.

La bajada por la Cuesta del Río en el recorrido por la ciudad.

La salida tuvo lugar desde la zona del Toril y la llegada se realizó en la Plaza Mayor tras completar un recorrido aproximado de cinco kilómetros en un ambiente marcado por la convivencia y la participación. No hubo competición ni clasificaciones. La verdadera meta estaba en colaborar, visibilizar la lucha contra el cáncer y acompañar a quienes conviven con la enfermedad.

Este año, el color amarillo fue el gran protagonista. Las camisetas entregadas a los participantes dieron una imagen especialmente llamativa a lo largo del recorrido, formando una marea humana que avanzó unida agarrada a la maroma, símbolo de una actividad que mezcla identidad local de Benavente y solidaridad.

XI Maroma Solidaria contra el cáncer. / E. P.

Entre los asistentes podían verse personas de todas las edades. También han colaborado integrantes de Gente del Toro que hicieron el recorrido con un carretón. La recaudación obtenida permitirá a la asociación seguir manteniendo servicios de apoyo y acompañamiento dirigidos a pacientes oncológicos y familiares, además de contribuir a la investigación, fundamental para continuar avanzando en la lucha contra la enfermedad.

XI Maroma Solidaria contra el cáncer. / E. P.

Más allá de la parte económica, la jornada volvió a dejar una imagen de compromiso contra el cáncer. Detrás de cada camiseta amarilla había historias personales, recuerdos, personas que luchan o que ya no están, pero también vecinos decididos a responder una vez más cuando la solidaridad llama a la puerta.