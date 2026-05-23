La alcaldesa de Benavente pide disculpas por el cambio de recorrido del Toro: “La Rúa tiene que quedar bien para muchos años”

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, ha defendido el cambio de recorrido del Toro Enmaromado de este año debido a las obras de pavimentación de la calle de la Rúa y hace hincapié en que los trabajos “tienen que quedar bien” y ejecutarse “en los tiempos estimados” para garantizar su durabilidad.

Asensio entiende “evidentemente las molestias” que generan tanto las obras como la modificación puntual del recorrido de uno de los actos más emblemáticos de las fiestas. La regidora recuerda a este medio que el Toro Enmaromado “para nosotros es muy importante y muy especial”, aunque subraya que “las obras tienen una vida útil que tiene que ser la mayor posible y, por lo tanto, las obras tienen que quedar bien”.

En este sentido, explica que acelerar los trabajos podría afectar al resultado final. “Si adelantan o anticipan o lo hacen más rápido pues puede que queden mal, entonces vamos a hacer una obra en condiciones para que la calle de la Rúa quede muy bien para muchos años”, señala.

La alternativa por Herreros

Sobre la elección de la calle Herreros como alternativa, la alcaldesa explica que “ya se hizo hace años. El itinerario supone unos metros menos con respecto al habitual”. Según indicó, uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta ha sido el estado en el que llegaría el toro a la primera argolla. “Dentro de las distintas opciones se valoró cómo iba a llegar el toro a la primera de las argollas, ya que si es demasiado largo pues llegaría a la primera argolla a lo mejor muy cansado”. La alcaldesa aclara, además, que estas cuestiones le han sido trasladadas “por los que entienden de correr el toro”.

La regidora pide disculpas a los afectados por este cambio de recorrido a la calle Herreros. También a los vecinos de la calle La Rúa puesto que “no poder ver el toro este año desde el lugar habitual, es muy especial”. No obstante, defiende Asensio que en un recorrido urbano pueden darse diferentes circunstancias que obliguen a introducir modificaciones, poniendo como ejemplo posibles hundimientos o incidencias en edificios.

También explica que no se ha comunicado antes porque el Ayuntamiento estaba pendiente de contar con la autorización necesaria por parte de la Junta de Castilla y León para el recorrido alternativo. “Ya tenemos la autorización como tal para el festejo tradicional, nos tenían que autorizar el propio recorrido. Se remitieron planos y documentación correspondiente para evaluar la viabilidad del trazado y ya tenemos la autorización”.

Además, insiste en que desde el inicio veía “una imposibilidad” que las obras de la Rúa estuvieran finalizadas para el 3 de junio debido a la envergadura de la actuación. “A pesar de que va muy bien, no podemos hacer que lo agilicen tanto como para que el día 3 esté”, asegura.