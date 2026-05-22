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"Todos a una" por la Virgen: la recaudación entre vecinos y descendientes de Olleros de Tera permite remozar el trono de la imagen mariana

El retablo restaurado de la Virgen del Rosario luce ya en la iglesia de Olleros de Tera

Colocando el retablo renovado en la iglesia de Olleros de Ter

Colocando el retablo renovado en la iglesia de Olleros de Ter / E. P.

Eva Ponte

La iglesia parroquial de Olleros Tera luce ya el retablo de la venerada Virgen del Rosario restaurado. El templo parroquial, bajo la advocación de San Miguel, es un emblema del patrimonio arquitectónico de este pueblo y se encuentra situado en pleno corazón de su casco urbano.

Iglesia de Olleros de Tera.

Iglesia de Olleros de Tera. / E. P.

En distintas épocas ha ido sumando reformas. Y en esta ocasión la restauración del retablo de la imagen mariana se ha llevado a cabo en la localidad leonesa de Puente de Órbigo donde la empresa RestauArt ha realiza una cuidadosa labor "intentando respetar en todo momento las características del original" tal y como explica Pedro, uno de los técnicos que ha llevado a cabo los trabajos de restauración.

Los trabajos llevados a cabo han sido posibles gracias a la solidaridad de los vecinos, de los nacidos en pueblo o de los descendientes que han recaudado suficiente dinero para poder volver a ver a su querida Virgen del Rosario en el trono que le corresponde.

Colocando el retablo renovado en la iglesia de Olleros de Ter

Colocando el retablo renovado en la iglesia de Olleros de Ter / E. P.

Inmuebles emblemáticos

En esta iglesia destaca el óculo que se ubica sobre la portada, con una vidriera de la estrella de David. Y una espadaña de ladrillo, con dos vanos ornados de campanas que aún hoy en día se hacen sonar por algunos vecinos, en fechas destacadas como un bautizo o comunión.

Colocando el retablo renovado en la iglesia de Olleros de Ter

Colocando el retablo renovado en la iglesia de Olleros de Ter / E. P.

La iglesia toma especial relevancia en las fiestas de San Miguel a finales de septiembre.

En un paseo por el pueblo se observan aún edificaciones tradicionales, realizadas a base de tapial, que se han ido conservando con el paso del tiempo pero, sobre todo, ha habido una importante labor de restauración de las construcciones.

Una de las actuaciones fue la restauración del edificio de las antiguas escuelas, ubicado junto a la iglesia y que sirvió en 2019 para hacer un homenaje a los últimos y recordados maestros, José Constantino Guerrero y Aquilina Alonso, así como a los antiguos alumnos ya fallecidos.

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La Virgen en su trono restaurado.

La Virgen en su trono restaurado. / E. P.

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