Fiestas del Toro Benavente 2026
La Peña Popeye de Benavente celebra el 55 aniversario con un concierto el Día Grande
La charanga Armando Jarana ofrece un espectáculo en la Plaza La Madera para animar la mañana del miércoles día 3
La Peña Popeye, una de las agrupaciones oficiales de las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente, celebra este año su 55º Aniversario y organiza para ello un concierto en el Día Grande, el miércoles 3 de junio. Su charanga Armando Jarana ofrecerá un shhow para celebrarlo por todo lo alto, según explica la peña, para disfrutar de "una jornada que promete ser inolvidable.
El espectáculo está previsto en la Plaza de La Madera, en horario de 12:00 a 14:00 horas, y contará con un completo despliegue técnico que incluye escenario, iluminación, sonido y música en directo, "creando un ambiente festivo pensado para el disfrute de vecinos y visitantes".
La peña ha elegido una fecha muy especial para esta celebración, coincidiendo con el Día Grande del Toro Enmaromado, "uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas de Benavente, con el objetivo de compartir la alegría y el espíritu festivo con toda la ciudad".
Desde la Peña Popeye se invita a todos los asistentes a sumarse a este aniversario "único ¡Os esperamos para vivir un aniversario único, lleno de emoción, música y celebración!", señalan.
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