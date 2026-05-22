Benavente saca a licitación el mercado medieval para los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto

El Ayuntamiento de Benavente licita la organización del mercado medieval, previsto para los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto, por 5.000 euros. Importe, excluido el IVA, para la financiación parcial de la organización y desarrollo del Mercado Medieval. El verano pasado la falta de propuestas a este proceso de licitación obligó a la Concejalía de Cultura a suspender el evento. La licitación recoge que el contrato tiene un valor de 47.500 euros.

El Ayuntamiento asumirá directamente determinados servicios complementarios considerados esenciales para el adecuado desarrollo del evento, tales como la seguridad nocturna, la instalación de aseos portátiles y la producción de material publicitario y promocional. El resto de la financiación, organización y explotación comercial del evento corresponderá al adjudicatario, quien asumirá la gestión integral del mercado, incluyendo la coordinación de puestos, actividades y servicios vinculados al mismo.

Las empresas interesadas en la organización de este evento tienen hasta las 23:59 horas del viernes, 5 de junio para presentar sus ofertas.

El Mercado Medieval de Benavente es una actividad cultural y lúdica que ha conseguido consolidarse como una propuesta esperada por la ciudadanía y por visitantes de la comarca en el programa estival. Recoge la memoria justificativa que "su celebración anual en el entorno de la Plaza Mayor, próximo a la iglesia románica de San Juan del Mercado, ofrece un marco adecuado para la recreación de un ambiente de época, contribuyendo a dinamizar la vida cultural local y a ofrecer un atractivo añadido durante la temporada estival".

El Ayuntamiento, a lo largo de los últimos años, ha confiado la organización del Mercado Medieval a empresas especializadas en el diseño, coordinación y gestión integral de este tipo de eventos, bajo su supervisión directa a través de su Concejalía de Cultura. "Dada la positiva acogida del evento y la carencia de medios municipales suficientes para asumir su organización con garantías, se considera adecuado mantener el modelo de externalización del servicio, garantizando unos estándares mínimos de calidad acordes con la imagen que se quiere proyectar de la ciudad", recoge la citada memoria.

¿Qué podremos ver en el mercado?