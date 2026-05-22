Benavente saca a licitación el mercado medieval para los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto
Las empresas interesadas tienen hasta el viernes 5 de junio para presentar las ofertas
El Ayuntamiento de Benavente licita la organización del mercado medieval, previsto para los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto, por 5.000 euros. Importe, excluido el IVA, para la financiación parcial de la organización y desarrollo del Mercado Medieval. El verano pasado la falta de propuestas a este proceso de licitación obligó a la Concejalía de Cultura a suspender el evento. La licitación recoge que el contrato tiene un valor de 47.500 euros.
El Ayuntamiento asumirá directamente determinados servicios complementarios considerados esenciales para el adecuado desarrollo del evento, tales como la seguridad nocturna, la instalación de aseos portátiles y la producción de material publicitario y promocional. El resto de la financiación, organización y explotación comercial del evento corresponderá al adjudicatario, quien asumirá la gestión integral del mercado, incluyendo la coordinación de puestos, actividades y servicios vinculados al mismo.
Las empresas interesadas en la organización de este evento tienen hasta las 23:59 horas del viernes, 5 de junio para presentar sus ofertas.
El Mercado Medieval de Benavente es una actividad cultural y lúdica que ha conseguido consolidarse como una propuesta esperada por la ciudadanía y por visitantes de la comarca en el programa estival. Recoge la memoria justificativa que "su celebración anual en el entorno de la Plaza Mayor, próximo a la iglesia románica de San Juan del Mercado, ofrece un marco adecuado para la recreación de un ambiente de época, contribuyendo a dinamizar la vida cultural local y a ofrecer un atractivo añadido durante la temporada estival".
El Ayuntamiento, a lo largo de los últimos años, ha confiado la organización del Mercado Medieval a empresas especializadas en el diseño, coordinación y gestión integral de este tipo de eventos, bajo su supervisión directa a través de su Concejalía de Cultura. "Dada la positiva acogida del evento y la carencia de medios municipales suficientes para asumir su organización con garantías, se considera adecuado mantener el modelo de externalización del servicio, garantizando unos estándares mínimos de calidad acordes con la imagen que se quiere proyectar de la ciudad", recoge la citada memoria.
¿Qué podremos ver en el mercado?
- Puestos y paradas artesanales, organizados por el adjudicatario, distribuidos a lo largo del itinerario previsto, manteniendo una separación mínima de un metro entre estructuras.
- Una única taberna de grandes dimensiones, cuya ubicación será determinada por el Ayuntamiento en función de criterios de accesibilidad, seguridad y adecuación al entorno urbano.
- Puestos y paradas de alimentación y productos tradicionales, gestionados por el adjudicatario y respetando la estética y ambientación medieval exigida.
- Representaciones teatrales, exhibiciones de cetrería, actuaciones musicales, talleres de oficios y animaciones itinerantes, siendo la zona de la escalinata de la Plaza del Grano el espacio destinado a los espectáculos de mayor formato y a la exposición de aves rapaces.
- Elementos decorativos de ambientación medieval, distribuidos por todo el recorrido, así como en las calles de acceso al mismo, que deberán ser coherentes con la temática del evento.
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