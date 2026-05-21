Programa de las Fiestas del Toro Enmaromado: Más de 120 eventos entre los que destacan festejos taurinos y música

No ha habido este año presentación oficial del programa de las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente. Ha preferido este año el Ayuntamiento hacerlo a través de una nota a la prensa en la que asegura que es una "programación muy completa" con más de 120 eventos que combinan espectáculos taurinos, actuaciones musicales, actividades para los más pequeños o espectáculos culturales. En los festejos taurinos ‘Glorificado’, el toro enmaromado de este año es el protagonista. Mientras que los toritos del alba de este año son ‘Ganadora’, que saldrá en la mañana del miércoles, y ‘Cardilisto’, el astado del sábado por la tarde.

Programación taurina

La programación taurina vuelve a tener gran peso en este programa de fiestas. Comenzará ya en el fin de semana previo con propuestas organizadas por distintas asociaciones taurinas de la ciudad.

El sábado 30 de mayo, Gente del Toro celebrará el concurso de cortes infantil con carretones en la Plaza de La Madera y el concurso previsto a las 19:00 horas. Un día después organiza las escuelas taurinas con carretones, para aprender a correr el Toro Enmaromado y los encierros. Ese domingo "La Reata" organizará a las 12:00 horas la ‘Cagada del Manso’ en la Plaza de Toros y, a las 13:00 horas, tendrá lugar el desembarque de novillos. Ya por la tarde, a las 18:30 horas, se celebrará el concurso de cortes organizado por Toro Duero en la Plaza de Toros.

Toro del cajón del pasado año, de Charamandanga. / E. P.

Durante toda la semana habrá festejos taurinos. Así el lunes 1 hay a las 17:00 horas la suelta de vaquillas en la Plaza de Toros. El martes, será el desembarque de ‘Glorificado’ y del torito del alba ‘Ganadora’ para su desenjaule desde las 18:00 horas. La jornada taurina continuará con el espectáculo ‘Humor Amarillo’, organizado por "No Te Embales" a las 19:30 horas en la Plaza de Toros, y finalizará con los chiqui encierros organizados por Gente del Toro a las 21:15 horas.

Ya el jueves 4, dentro del vallado urbano, la XIX Vaca de la Sangría ‘Humilladora’ de "No Te Embales" sale desde calle Sancti Spíritus desde las 19:00 horas. Y tendrá lugar el primer encierro de novillos a las 20:00 horas y media hora después los chiqui bueyes, con "Charamandanga" en la Calle Sancti Spíritus.

La actividad taurina continuará el viernes 5 con varias citas; el III Toro del Corpus ‘Ferroviario’, de "La Reata" y los toros de cajón ‘Garlito’ y ‘Artillero’, de Charamandanga, desde las 11 con salida en San Antón Viejo y una duración de 45 minutos cada uno. Por la tarde, la "No Te Metas" organizará la II Vaca de la Juventud ‘Juguetona’ a las 19 horas desde el Toril Viejo, a las 20 horas se celebra el segundo encierro de novillos y media hora más tarde los chiqui bueyes en el vallado urbano.

I Vaca de la Juventud en Benavente, el pasado año. / E. P.

Música para todos los gustos

La música tiene un importante protagonismo durante la semana festiva de este año en que conciertos y actuaciones de distintos estilos llenarán las calles. Hay una clara apuesta por la animación durante la mañana y las tardes, sin olvidar las noches festivas.

Hay varios puntos donde la música sonará a distintas horas. Como la zona de las foodtrucks que llegan con varias propuestas. La programación arrancará el viernes 29 de mayo con la sesión techno flamenco de Nuno Rodrigues a las 20:00 horas en esa zona y continuará con la actuación de ‘Rumba Ibérica’ a las 22:30 horas.

El sábado 30 de mayo actuará ‘Ronduero Folk’ a las 18:30 horas en la Mota Vieja y, ya por la noche, se celebrará el festival ‘Garrafest’, organizado por la Peña Garrafón, a partir de las 19:30 horas en la Avenida Maragatos.

El domingo 31 de mayo habrá concierto flamenco de ‘Los Lunares’ a las 15:00 horas en la Calle Ronda de la Rancha, organizado por la Asociación No Te Metas, mientras que la Escuela de Baile Encarna Dueñas celebrará el festival amateur ‘Benavente Baila’ en dos sesiones, infantil a las 19:00 horas y adulto a las 22:00 horas, ambas en la Mota Vieja.

El lunes 1 de junio, tras el desfile oficial de peñas, llegará la verbena del Barrio del Toril con la orquesta ‘Lío Gordo’ a las 23:30 horas. Ya de madrugada la Peña No Oficial No Te Embales en la Calle La Mota llega con su propuesta ‘Disco FA. La discoteca del amor’.

La Plaza de la Madera concentrará gran parte de las actuaciones del martes 2 de junio con la actuación flamenca de ‘Kurkillo’ a las 20:00 horas, por Tahitan Manitu; el concierto de Depol con su gira ‘No lo sé ni yo Tour’ a las 23:00 horas; la sesión ‘Los veranos de tu vida’ con el DJ Óscar Martínez de Los 40 Principales a las 00:15 horas y, ya de madrugada, la actuación de Marsal Ventura, creador de @Technoflamenco, a las 02:15 horas.

Un concierto en Benavente. / E. P.

El miércoles 3 de junio actuará ‘Lady Abril’ a las 13:30 horas en la Plaza de la Madera, Manu Miranda lo hará a las 15:30 horas en la zona foodtrucks de la Mota Vieja y ‘La Keka’, organizada por Pub Époka, actuará a las 20:30 horas en la Plaza Juan Carlos I. La jornada concluirá con la orquesta ‘América de Vigo’ y su gira ‘50 Aniversario’ a las 23:30 horas en la Plaza Mayor.

La música continuará el jueves 4 de junio con el baile vermut para mayores organizado por varias peñas a las 13:00 horas en la Calle de la Mota, el concierto ‘Haciendo el Indie’ organizado por la Coordinadora de Peñas a las 19:30 horas en la Mota Vieja y la verbena con la orquesta ‘Marsella’ a las 23:00 horas en la Plaza de la Madera.

El viernes 5 de junio habrá actuación musical de ‘Dyango’ a las 14:00 horas en la zona foodtrucks de la Mota Vieja, tardeo con Arafa y Adrianin desde las 17:00 horas en la Calle Los Carros organizado por "Charamandanga" y tardeo DJ Mahou 5 Estrellas con DJ Dridri a las 18:30 horas en la Calle Sancti Spíritus. Ya por la noche, la Plaza Mayor acogerá el concierto de ‘Delacueva’ a las 22:30 horas y, posteriormente, el gran concierto de ‘Sidecars’, que presentará su nuevo álbum ‘Everest’ a las 23:45 horas.

La programación musical se cerrará el sábado 6 de junio con la actuación de Dani Martini a las 13:30 horas en la zona foodtrucks de la Mota Vieja, un nuevo tardeo DJ Mahou 5 Estrellas con DJ Dridri a las 20:30 horas en la Calle Sancti Spíritus, la actuación flamenca del grupo The Carlos en la Plaza Juan Carlos I y, ya de madrugada, la actuación del grupo ‘Horus’ a las 00:30 horas en la Plaza de la Madera.

Además, las peñas oficiales salen con sus charangas prácticamente todas las mañanas, tardes y noches.

Actividades específicas para los mayores y niños

Mayores y niños tienen actividades específicas. Así el Día de Nuestros Mayores, el jueves 4, a las 12:00 horas la Peña Garrafón visitará la residencia de mayores ‘El Corrillo’ acompañada de un pasacalles con charanga, mientras que la Peña Paridón hará lo propio en el Hogar del Jubilado. Además, la Peña Malgrat amenizará la Asociación de Alzhéimer en colaboración con Fundación Intras. Ya a las 13:00 horas tendrá lugar el baile vermú en la Calle de la Mota junto al Punto Joven, con las peñas El Toril, Popeye, Trevinca y Badenes y reparto de sangría y pastas.

Los más pequeños volverán a tener un protagonismo. El viernes 29 abrirán las atracciones infantiles en el recinto ferial de la Calle Camino Patacorines y, desde el sábado 30, comenzará el tren de Elías Park con salidas desde Plaza de Santa María y el recinto ferial. El miércoles 3 la Mota Vieja acogerá el parque infantil y la actividad ‘Revoleras de colores’. El viernes 5 hay un toro de fuego infantil en la Plaza de la Madera y el sábado 6, más ‘Revoleras de colores’.