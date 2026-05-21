Este es el programa completo de las Fiestas del Toro 2026 de Benavente

🐂 FIESTAS DEL TORO ENMAROMADO BENAVENTE 2026

VIERNES, 29 DE MAYO Pre-Toro

9:30 h - EXPOSICIÓN CARTELES TORO ENMAROMADO ‘69 AÑOS PINTANDO NUESTRA HISTORIA’ + MUSEO ITINERANTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TORO CON CUERDA

Lugar: Centro Cultural Soledad González 2ª Planta.

Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, y los sábados de 9:30 a 14:00.

18:30 h - INAUGURACIÓN ATRACCIONES INFANTILES 🎡

Lugar: Recinto Ferial. Calle Camino Patacorines.

19:30 h - VISITA DE LOS TORILES - TALLER DEMOSTRATIVO: ‘APRENDE SOBRE EL MANEJO Y COLOCACIÓN DE LA MAROMA’ Y VISITA DE LOS INTERIORES.

Lugar: Toril Municipal.

20:00 h - EXPOSICIÓN ‘EL TORO ENMAROMADO. NUESTRA FIESTA’. Abierta el viernes 29 de mayo, de 20:00 a 21:00, y del sábado 30 de mayo al sábado 6 de junio, de 12:00 a 14:00.

Lugar: Sala de Exposiciones junto al Toril.

20:00 h - APERTURA DE FOODTRUCKS CON SESIÓN TECHNO FLAMENCO NUNO RODRIGUES 🎶

Lugar: Mota Vieja.

22:30 h - ACTUACIÓN MUSICAL ZONA FOODTRUCKS ‘RUMBA IBÉRICA’

Lugar: Mota Vieja.

SÁBADO, 30 DE MAYO- Pre-Toro

9:30 h - EXPOSICIÓN CARTELES TORO ENMAROMADO ‘69 AÑOS PINTANDO NUESTRA HISTORIA’ + MUSEO ITINERANTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TORO CON CUERDA

Lugar: Centro Cultural Soledad González 2ª Planta.

Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, y los sábados de 9:30 a 14:00.

12:00 h - EXPOSICIÓN ‘EL TORO ENMAROMADO. NUESTRA FIESTA’. Abierta hasta el sábado 6 de junio, de 12:00 a 14:00.

Lugar: Sala de Exposiciones junto al Toril Municipal.

12:30 h - INSCRIPCIONES CONCURSO DE CORTES INFANTIL (Edades comprendidas de 5 a 16 años).

Lugar: Sede Gente del Toro (Ronda de la Rancha nº 11).

Organiza: ‘Asociación Taurina Gente del Toro’.

13:00 h - COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS 🎭 Salida: Casa de la Cultura ‘La Encomienda’

Lugar: Centro de la ciudad.

13:00 h - APERTURA DE FOODTRUCKS. Mota Vieja.

18:00 h - CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES - CONCURSO DE CORTES INFANTIL. Plaza de la Madera.

18:00 h - APERTURA ATRACCIONES INFANTILES. Recinto Ferial. Calle Camino Patacorines.

18:00 h - SÚBETE AL TREN DE ELÍAS PARK 🚂 Salidas: Plaza de Santa María y Recinto Ferial (Calle Camino Patacorines).

18:30 h - ACTUACIÓN DE FOLCLORE A CARGO DE ‘RONDUERO FOLK’. Mota Vieja.

19:00 h - CONCURSO DE CORTES INFANTIL. Organiza ‘Asociación Taurina Gente del Toro’.

Lugar: Plaza de la Madera.

19:30 h - FESTIVAL DE MÚSICA ‘GARRAFEST’ 🎸 Organiza: ‘Peña Garrafón’.

Lugar: Avenida Maragatos.

DOMINGO, 31 DE MAYO Pre-Toro

10:30 h - CHOCOLATADA ☕ Organiza: ‘Asociación Taurina Gente del Toro’ y colabora el Ayuntamiento.

Lugar: Sede Gente del Toro (Ronda de la Rancha).

11:30 h - ESCUELAS TAURINAS ‘GENTE DEL TORO’. Organiza: ‘Asociación Taurina Gente del Toro’.

Aprende a correr el Toro Enmaromado y los encierros con los carretones.

Lugar: Calle del Toril, Ronda de la Rancha y Plaza de la Madera.

12:00 h - ‘CAGADA DEL MANSO’. Organiza: ‘Asociación Taurina La Reata’.

Lugar: Plaza de Toros (entrada gratuita).

13:00 h - DESEMBARQUE DE NOVILLOS. Plaza de Toros (entrada gratuita).

13:00 h - APERTURA DE FOODTRUCKS. Mota Vieja.

15:00 h - CONCIERTO FLAMENCO ‘LOS LUNARES’ 🎶. Organiza: ‘Asociación No Te Metas’.

Lugar: Calle Ronda de la Rancha.

18:30 h - CONCURSO DE CORTES. Organiza: ‘Toro Duero’. Venta anticipada hasta el sábado 30 de mayo de 2026.

Lugar: Plaza de Toros.

Venta de entradas: Restaurante La Trucha, Peluquería Sandín, Carnicería Justel, Asociación Benaventana del Toro Enmaromado, Bar Mediterráneo, Bar Maral, Bar El Ferial.

19:00 h - BENAVENTE BAILA: PASE I - INFANTIL (FESTIVAL DE BAILE AMATEUR) 💃 Organiza: ‘Escuela de Baile Encarna Dueñas’.

Lugar: Mota Vieja.

21:15 h - CHIQUI ENCIERROS. Organiza: ‘Asociación Taurina Gente del Toro’.

Recorrido: Toril Viejo, Plaza San Antón, Calle del Matadero, Calle de los Herreros, Plaza de Santa María, Plaza de la Madera, finalizando en Ronda de la Rancha (sede local ‘Gente del Toro’).

22:00 h - BENAVENTE BAILA: PASE II - ADULTO (FESTIVAL DE BAILE AMATEUR). Organiza: ‘Escuela de Baile Encarna Dueñas’.

Lugar: Mota Vieja

LUNES, 1 DE JUNIO. Inauguración Oficial de las Fiestas

12:00 h - PRESENTACIÓN LIGA DE NOVILLADAS 2026. En el Teatro Reina Sofía

17:00 h - FESTEJO TAURINO SUELTA DE VAQUILLAS 🐂 Lugar: Plaza de Toros.

20:00 h - REPIQUES DE CAMPANAS 🔔Anuncian inicio de las fiestas del Toro Enmaromado 2026 a cargo de los campaneros de Benavente Daniel Brime y Gonzalo Muñoz.

20:15 h - INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS DEL TORO ENMAROMADO 2026. Pregón de la alcaldesa en Plaza Mayor.

20:45 h - INICIO OFICIAL DE LAS FIESTAS CON EL COLORIDO DESFILE DE PEÑAS 🎉

23:30 h - VERBENA BARRIO DEL TORIL A CARGO DEL GRUPO/ORQUESTA ‘LÍO GORDO’. Colabora ABTE. Barrio Toril

00:00 h - XI CONCURSO DE BIGOTES. Peña no oficial No Te Embales. En calle La Mota.

00:00 h - DISCO FA. LA DISCOTECA DEL AMOR 🪩Calle de la Mota.

01:00 h - COMIENZO DE LOS PASACALLES DE LAS PEÑAS DEL TORO POR DIVERSAS CALLES Y PLAZAS DE LA CIUDAD

01:15 h - TORO DE FUEGO 🔥 Lugar: Barrio del Toril.

MARTES, 2 DE JUNIO - Día del Desembarque

12:00 h - CAMPEONATO DE TUTE 🃏 Lugar: Punto de Información Juvenil

13:00 h - Las peñas San Isidro y Malgrat realizan pasacalles con sus charangas

18:00 h - Llegada del toro "Glorificado" y del torito del alba "Ganadora para su desenjaule. Desfile de peñas desde Maragatos

19:00 h - VISITA AL TORO ENMAROMADO 2026 ‘GLORIFICADO’ 🐂 en el toril municipal.

Horario de 19:00 a 22:00 h

Desde la página www.toroenmaromado.es se podrá visualizar el toro 24 horas.

19:00 h - SÚBETE AL TREN DE ELÍAS PARK 🚂 Salidas: Plaza de Santa María y Recinto Ferial (Calle Camino Patacorines).

19:30 h - HUMOR AMARILLO Lugar: Plaza de Toros. Organiza: ‘Peña No Oficial No Te Embales’.

Venta de entradas: Café Bar Maral, Pub Epoka, Embutidos Muñoz, Peñas Oficiales y Peña No Te Embales.

Precio: 4€ a favor de la Asociación AZADAHI (Autismo y TDAH de Zamora)

20:00 h - ACTUACIÓN FLAMENCA ‘KURKILLO’ 🎶Organiza: Peña No Oficial ‘Tahitan Manitu’. Plaza de la Madera.

21:15 h - CHIQUI ENCIERROS. Organiza: ‘Asociación Taurina Gente del Toro’.

23:00 h - GRAN CONCIERTO `DEPOL´ CON SU GIRA ‘NO LO SÉ NI YO TOUR’ 🎤 Plaza de la Madera.

00:15 h - ACTUACIÓN ‘Los veranos de tu vida’, a cargo del DJ OSCAR MARTINEZ de Los 40 Principales 🎧Plaza de la Madera.

01:00 h - TODAS LAS PEÑAS SALEN A LAS CALLES

01:30 h - TORO DE FUEGO 🔥Calle de La Mota.

01:30 h - 30 ANIVERSARIO DE LA Peña no oficial NO TE EMBALES. Calle de la Mota.

02:15h – MARSAL VENTURA CREADOR DE @TECHNOFLAMENCO 🎛️Plaza de la Madera.

MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO - Día Grande

8:30 h – Mañanitas benaventanas, con charanga. 🎺 Organiza: ‘Asociación No Te Metas’. Salida calle Los Carros.

09:30 h - DISPARO DE LA PRIMERA BOMBA ANUNCIADORA

09:45 h - DISPARO DE LA SEGUNDA BOMBA ANUNCIADORA

10:00 h - DISPARO DE LA TERCERA BOMBA. Comienza la carrera del torito del alba Ganadora. TORITO DEL ALBA ‘GANADORA’ 🐂

10:30 h - VISITA A ‘GLORIFICADO’ TORO ENMAROMADO 2026 en el toril. De 10:30 a 13:30 horas

11:30 h - GRAN CHOCOLATADA ☕ Colabora: Parador Nacional de Turismo ‘Fernando II’.

Lugar: Calle de la Mota junto al Punto Joven.

12:00 h - PARQUE INFANTIL ELÍAS PARK 🎡. Mota Vieja.

12:00 h - Pasacalles de Peña Popeye. Plaza de la Madera.

12:30 h - REVOLERAS DE COLORES, a cargo de Mer Fidalgo y toreo de salón.🎨Mota Vieja. Inscripción previa

12:30 h - VERMUT con charanga.

13:30 h - ACTUACIÓN MUSICAL ‘LADY ABRIL’ 🎶 Lugar: Plaza de la Madera

15:30 h – ACTUACIÓN MUSICAL EN LA ZONA FOODTRUCKS ‘MANU MIRANDA’ Lugar: Mota Vieja.

18:00 h - GRAN DESFILE OFICIAL DE PEÑAS 🎉

19:00 h - DISPARO DE LA PRIMERA BOMBA ANUNCIADORA

19:15 h - DISPARO DE LA SEGUNDA BOMBA ANUNCIADORA

19:30 h - DISPARO DE LA TERCERA BOMBA. Comienza la carrera del toro enmaromado "Glorificado"🐂

20:30 h - ACTUACIÓN FLAMENCA ‘LA KEKA’. Organiza Pub Époka. Plaza Juan Carlos I.

Lugar: Plaza Juan Carlos I.

Finalizada la carrera las peñas animan las calles con sus charangas.

23:30 h - ORQUESTA ‘AMÉRICA DE VIGO’ ✨Gira ‘50 Aniversario’ DESDE 1976. En Plaza Mayor.

01:00 h - LAS PEÑAS Y SUS CHARANGAS ANIMAN LA TERCERA NOCHE DE LAS FIESTAS

JUEVES, 4 DE JUNIO- Día de Nuestro Mayores

12:00 h - VISITA A LA RESIDENCIA DE MAYORES ‘EL CORRILLO’ a cargo de Peña Garrafón y pasacalles con charanga.

VISITA AL HOGAR DEL JUBILADO a cargo de Peña Paridón y pasacalles con charanga.

La Peña Malgrat amenizará la Asociación de Alzhéimer en colaboración con Fundación Intras y pasacalles.

13:00 h - BAILE VERMUT PARA NUESTROS MAYORES 💃Calle de la Mota junto al Punto Joven.

A cargo de ‘Peña El Toril’, ‘Peña Popeye’, ‘Peña Trevinca’ y ‘Peña Badenes’. Reparto de sangría y pastas.

13:30 h - XI CAMPEONATO DE RANA. Organiza: ‘Peña No Oficial No Te Embales’. Calle La Mota.

13:45 h - XI CONCURSO DE BOTA 🍷 Organiza: ‘Peña No Oficial No Te Embales’. Calle La Mota.

17:30 h - TALLER ‘PINTA TU PAÑUELO’, a cargo de Mer Fidalgo. 🎨 En Sala de Exposiciones junto al Toril Municipal.

17:30 h - La Peña Garrafón sale de tardeo con su charanga.

19:00 h - XIX VACA DE LA SANGRÍA ‘Humilladora’ 🐂 Organiza: ‘Peña No Oficial No Te Embales’. Dese calle Sancti Spíritus.

19:30 h - CONCIERTO ‘HACIENDO EL INDIE’ 🎶 Organiza: ‘Coordinadora de Peñas’. Mota Vieja.

20:00 h - I ENCIERRO DE NOVILLOS. Vallado urbano. Recorrido ida y vuelta.

20:30 h - CHIQUI BUEYES. Colabora: ‘Asociación Taurina Charamandanga’. Calle Sancti Spíritus. Vallado urbano.

23:00 h - VERBENA CON ORQUESTA ‘MARSELLA’ ✨ en Plaza La Madera. En el descanso toro de fuego.

00:30 h - COMIENZO DE LOS PASACALLES DE LAS PEÑAS DEL TORO

VIERNES, 5 DE JUNIO- Día de la Infancia

11:00 h - III TORO DEL CORPUS ‘FERROVIARIO’ 🐂 Organiza: ‘Asociación Taurina La Reata’.

Suelta del cajón en la Calle San Antón Viejo.

11:45 h - TOROS DE CAJÓN DE LOS CONDES DUQUES ‘GARLITO’ Y ‘ARTILLERO’. Organiza: ‘Asociación Taurina Charamandanga’.

Suelta desde el cajón en la Calle San Antón Viejo.

13:00 h - Baile vermut con las peñas La Argolla, Los Compadres y Malgrat. Calle de La Mota. Reparto de sangría y pastas.

14:00 h - DEGUSTACIÓN POPULAR DE ARROZ A LA ZAMORANA 🍚 Calle de La Mota.

Precios populares a beneficio de la organización del Congreso Nacional de Toros con cuerda 2027.

14:00 h - ACTUACIÓN MUSICAL EN LA ZONA FOODTRUCKS ‘DYANGO’. Mota Vieja.

17:00 h - TARDEO AZ CON ARAFA Y ADRIANIN 🎧 Organiza: ‘Asociación Taurina Charamandanga’. Calle Los Carros.

18:30 h - TARDEO DJ MAHOU 5 ESTRELLAS CON DJ DRIDRI. Calle Sancti Spiritus.

19:00 h - II VACA DE LA JUVENTUD ‘JUGETONA’. Organiza ‘Asociación No Te Metas’. Salida del Toril Viejo.

20:00 h - II ENCIERRO DE NOVILLOS. Recorrido ida y vuelta.

20:30 h - CHIQUI BUEYES Lugar: Calle Sancti Spíritus. Vallado urbano.

21:15 h - TORO DE FUEGO INFANTIL 🔥Plaza de la Madera.

22:30 h - CONCIERTO ‘DELACUEVA´ GIRA `NO ME LLAMES ARTISTA´ 🎤Plaza Mayor.

23:30 h - VI BEER-SANGRÍA PONG 🍺 Organiza: ‘Peña No Oficial No Te Embales’. Calle de la Mota.

23:45 h - GRAN CONCIERTO ‘SIDECARS’. Presentación nuevo álbum ‘EVEREST’. 🎸Plaza Mayor.

00:30 h - PASACALLES de las peñas y sus charangas.

01:00 h - TORO DE FUEGO 🔥Plaza de la Madera.

01:30 h - LA PEÑA NO TE EMBALES DESPIDE LAS FIESTAS Y SU 30 ANIVERSARIO

SÁBADO, 6 DE JUNIO- Día de las Peñas

10:00 h - REPIQUES DE CAMPANAS 🔔Llegada del Torito del Alba

11:00 h - VISITA GUIADA ‘DÉJATE LLEVAR’. Salida: Plaza Mayor. Inscripción previa obligatoria en la Oficina de Turismo.

11:30 h - VISITA AL TORITO DEL ALBA ‘CARDILISTO’ 🐂 Toril Municipal. De 11:30 a 13:30 h.

Desde la página www.toroenmaromado.es se podrá visualizar el toro 24 horas.

12:15 h - REVOLERAS DE COLORES, a cargo de Mer Fidalgo. 🎨 Mota Vieja.

13:00 h - BAILE VERMUT amenizado por las peñas "Te Ayudo Yo Valiente" y "Popeye". Calle La Mota. Pastas y sangría.

13:30 h - ACTUACIÓN MUSICAL EN LA ZONA FOODTRUCKS ‘DANI MARTINI’ 🎶Mota Vieja.

18:00 h - GRAN DESFILE OFICIAL DE PEÑAS 🎉Desde los Paseos de la Mota.

19:00 h - DISPARO DE PRIMERA BOMBA ANUNCIADORA

19:15 h - DISPARO DE LA SEGUNDA BOMBA ANUNCIADORA

19:30 h - DISPARO DE LA TERCERA BOMBA y comienza la carrera del torito del alba Cardilisto.

ÚLTIMA ANUNCIANDO QUE HA COMENZADO LA CARRERA DEL TORITO DEL ALBA ‘CARDILISTO’. 🐂

20:30 h - TARDEO DJ MAHOU 5 ESTRELLAS CON DJ DRIDRI 🎧Calle Sancti Spíritus.

20:30 h - ACTUACIÓN FLAMENCA DEL GRUPO THE CARLOS. Organiza Pub Époka. Plaza Juan Carlos I.

23:30 h - GRAN ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES 🎆Prado de las Pavas.

00:30 h – ACTUACIÓN MUSICAL GRUPO ‘HORUS’. Plaza Madera

01:00 h - Pasacalles de peñas y despedida en Plaza Mayor.

02:30 h - DESPEDIDA DE LA PEÑA SAN ISIDRO - 50 ANIVERSARIO. Toril Municipal

DOMINGO, 7 DE JUNIO- CORPUS CHRISTI

10:00 h - TROFEO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO ‘TORO ENMAROMADO 2026’ 🏊Piscinas municipales.

19:00 h - SANTA MISA ⛪Iglesia de Santa María. Procesión del Corpus Christi.

23:00 h - FIN DE FIESTAS 2026 🎇 Bomba anunciadora dando por finalizadas las fiestas.

Estas actividades se sucederán todos los días, excepto el día grande:

9:30 h - EXPOSICIÓN CARTELES TORO ENMAROMADO ‘69 AÑOS PINTANDO NUESTRA HISTORIA’ + MUSEO ITINERANTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TORO CON CUERDA

Lugar: Centro Cultural Soledad González 2ª Planta.

Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, y los sábados de 9:30 a 14:00.

12:00 h - EXPOSICIÓN ‘EL TORO ENMAROMADO. NUESTRA FIESTA’

Lugar: Sala de Exposiciones junto al Toril Municipal.

Exposición abierta del sábado 30 de mayo al sábado 6 de junio, de 12:00 a 14:00.

También todos los días:

13:00 h - APERTURA DE FOODTRUCKS. Mota Vieja.

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18:30 h - APERTURA ATRACCIONES INFANTILES. Recinto Ferial. Calle Camino Patacorines.