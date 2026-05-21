Luz verde a la instalación de un McDonald's en Benavente
Aprobada la licencia urbanística para realizar un derribo de edificación en la Calle Ronda de Madrid.
El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado a través de la Junta de Gobierno Local otorgar la licencia urbanística al proyecto de construcción de un edificio de restauración de la empresa ‘McDonald's’ en la ciudad.
Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licencia urbanística para realizar un derribo de edificación en la Calle Ronda de Madrid.
Fondos de Cohesión
Los Fondos de Cohesión de la Junta de Castilla y León 2026 han otorgado al Ayuntamiento de Benavente una cantidad de 323.877,57 euros. Dichas ayudas tienen como finalidad favorecer el empleo, mejorar y equilibrar las condiciones de vida de las personas que residen en los municipios rurales de las 9 provincias de la comunidad, así como garantizar y modernizar los servicios públicos locales.
El Ayuntamiento de Benavente ha presentado ante la Junta de Gobierno las siguientes propuestas:
- En primer lugar la rehabilitación del firme de la Avenida/ Carretera de León
- En segundo lugar la adecuación de aliviaderos del sistema de saneamiento unitario de Benavente
- Además, como propuesta supletoria, el consistorio ha incluido el suministro de contenedores de residuos de carga lateral
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