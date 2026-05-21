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"Depol" completa la programación musical de las Fiestas del Toro de Benavente

El artista barcelonés, autor de temas como "Ibiza" y "Te confieso" acumula más de un millón de reproducciones mensuales en la plataforma de Spotify

Cartel anunciador.

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Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Fiestas que la Semana Grande de las Fiestas del Toro contará con la actuación de ‘Depol’, una de las voces más escuchadas del panorama musical actual.

El joven barcelonés de 24 años ha conseguido ser dos veces número uno de la lista de Los 40 Principales gracias sus éxitos ‘Ibiza’ y ‘Te confieso’. Pol Gutiérrez, más conocido como ‘Depol’ acumula más de un millón de reproducciones mensuales en la plataforma de Spotify lo que le sitúa como uno de los artistas más escuchados del momento.

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Desde el Ayuntamiento de Benavente "estamos seguros que ‘Depol’ es la guinda a un pastel musical completo y para todos los gustos".

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