Benavente reduce la recogida de vidrio mientras crece el reciclaje de ropa usada
Ecovidrio pondrá en macha nuevas campañas de sensibilización: “EcoVares”, dirigida al sector hostelero, y “EcoBarrios”, centrada en acciones puerta a puerta y buzoneo
El Ayuntamiento de Benavente ha dado a conocer la evolución de la recogida selectiva de residuos urbanos en el municipio durante los últimos tres ejercicios, unos datos que reflejan comportamientos diferentes según la fracción reciclada y que, hasta ahora, no habían sido difundidos por la Concejalía de Medio Ambiente desde el inicio del actual mandato municipal en 2023.
Las cifras facilitadas muestran un descenso progresivo en la recogida de vidrio. En 2023 se recogieron 222,10 toneladas, una cantidad que bajó a 201,24 toneladas en 2024 y que se sitúa en 177,74 toneladas en 2025.
Desde el Ayuntamiento relacionan esta tendencia con factores como la reducción del consumo, la evolución de los hábitos de reutilización y la necesidad de seguir reforzando la participación ciudadana en los sistemas de reciclaje. Con el objetivo de mejorar la recuperación de esta fracción, la entidad Ecovidrio pondrá en marcha nuevas actuaciones en el municipio durante 2026.
Entre las iniciativas previstas destacan la campaña “EcoVares”, dirigida al sector hostelero, y “EcoBarrios”, centrada en la sensibilización ciudadana mediante acciones puerta a puerta, reparto de información y puntos informativos en diferentes zonas urbanas. Estas actuaciones irán acompañadas de la instalación de nuevos contenedores de recogida en la vía pública.
Reciclaje del aceite doméstico usado
En cuanto al aceite usado doméstico, los registros reflejan una evolución más estable tras el descenso experimentado en años anteriores. En 2023 se recogieron 6.142,5 litros, frente a los 5.316,3 litros de 2024 y los 5.377,5 litros contabilizados en 2025.
El Ayuntamiento considera prioritario mantener las campañas de información ambiental para mejorar la correcta gestión de este residuo y evitar vertidos inadecuados, debido al impacto que generan tanto en las redes de saneamiento como en los ecosistemas acuáticos.
Por su parte, la recogida de textiles y ropa usada mantiene una evolución positiva respecto a los datos de 2023. Ese año se recogieron 85,60 toneladas, mientras que en 2024 la cifra aumentó hasta las 113,80 toneladas. En 2025, los registros se sitúan en 94,50 toneladas.
Según explica el Ayuntamiento, la mejora en la concienciación ambiental y el uso de canales específicos de recogida han favorecido una mayor participación ciudadana en este ámbito.
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