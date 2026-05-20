Las "Revoleras de colores" de Mer Fidalgo vuelven a las Fiestas del Toro de Benavente

La artista de Santa Cristina de la Polvorosa Mer Fidalgo volverá este año a las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente con una de las actividades infantiles que mejor acogida ha tenido en las últimas ediciones, las ya conocidas «Revoleras de colores».

La programación contará con dos talleres infantiles previstos para el miércoles 3 y el sábado 6 de junio a las 12:00 horas en la Mota Vieja, donde los más pequeños podrán pintar y decorar sus propios mini capotes taurinos de la mano de la artista. Además, el jueves 4 de junio, a las 17:30 horas, se celebrará la actividad «Pinta tu pañuelo taurino» en el Museo del Toro que se habilitará junto al Toril para estas fiestas.

Las inscripciones para ambas propuestas pueden realizarse en la Oficina de Turismo, tienen un coste de 5 euros y las plazas son limitadas.

Las «Revoleras de colores» es una colección de capotes de brega usados y pintados a mano que ha recorrido plazas y espacios taurinos de toda España, incluyendo la Plaza de Las Ventas de Madrid. La artista, natural de Santa Cristina de la Polvorosa, transforma antiguos capotes cedidos por toreros en auténticas obras de arte, plasmando sobre ellos retratos y escenas relacionadas con el mundo del toro. Sus exposiciones han pasado por ciudades taurinas de referencia y han despertado un gran interés entre los aficionados y los visitantes.