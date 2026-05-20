Benavente activa un gran dispositivo preventivo para sus Fiestas del Toro: tierra y aire bajo vigilancia

Benavente ya ha comenzado a preparar uno de los mayores despliegues de seguridad del año de cara a las próximas Fiestas del Toro Enmaromado. La Junta Local de Seguridad reunida este miércoles ha servido para coordinar el dispositivo especial previsto para unos días que volverán a concentrar a miles de personas en las calles y en los que administraciones y cuerpos de seguridad trabajarán de manera conjunta con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, ha puesto el foco en la importancia de estas reuniones previas, especialmente cuando se espera una gran afluencia de visitantes. "Es necesario siempre que haya una coordinación cuando se aproxima una fecha que va a conllevar una afluencia importante de gente", explicó.

Junta Local de Seguridad reunida este miércoles en Benavente. / E. P.

En el operativo participan Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, la Unidad de Violencia de Género y distintas áreas municipales implicadas como Seguridad Ciudadana, Fiestas y Bienestar Social. Una coordinación que permitirá establecer los distintos refuerzos y protocolos de actuación durante toda la programación festiva.

Asensio recordó además que buena parte del trabajo pasa desapercibido para el ciudadano y señaló que "si las cosas salen bien es porque detrás hay un operativo importante, coordinado y formado". Ha destacado, además, la complejidad organizativa del día grande, el 3 de junio, cuando se celebra la carrera del Toro Enmaromado.

Coordinación y prevención

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, resumió el dispositivo en dos pilares fundamentales: cooperación y prevención. "El objetivo común es que las Fiestas del Toro Enmaromado de 2026 sean un espacio de alegría, tradición y máxima seguridad", afirmó.

Y añadió que "la Guardia Civil realizará un importante esfuerzo humano y material durante toda la semana festiva, con un refuerzo especial en las jornadas del 3 y del 6 de junio, consideradas las de mayor afluencia de visitantes". Para esos días se movilizará la totalidad de efectivos de la compañía de Benavente y se contará además con apoyo externo de distintas unidades especializadas como los GRS de León, la USECIC y el SEPRONA. También estará presente la Unidad Móvil de Atención al Ciudadano (UMAG), que permitirá a vecinos y visitantes presentar denuncias o realizar gestiones durante las fiestas.

Junta Local de Seguridad reunida este miércoles en Benavente. / Eva Ponte

Vigilancia aérea

Uno de los aspectos que más se reforzará será la vigilancia aérea. Blanco adelantó que "vamos a blindar el espacio por tierra y por aire", con presencia de drones, control específico sobre posibles vuelos no autorizados y apoyo de helicópteros durante los días 3 y 6 de junio. A ello se sumarán patrullas permanentes, controles preventivos y vigilancia del tráfico en los accesos a Benavente.

El subdelegado insistió en que el aumento de presencia policial no debe generar alarma entre la población. "La gente que viene bien no va a tener ningún problema", aseguró, explicando que los controles buscan evitar situaciones de riesgo, detectar armas blancas o actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

Otro de los aspectos destacados durante la reunión fue la corresponsabilidad ciudadana. Blanco recordó que la seguridad "no solo corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es cosa de todos" y destacó además el papel organizativo de las doce peñas oficiales del Toro Enmaromado, que agrupan entre 3.000 y 4.000 personas y aportan estructura a unas fiestas que movilizan a miles de participantes.

El dispositivo también prestará especial atención a la prevención de agresiones sexuales y casos de violencia de género, con puntos de referencia y personal formado para la atención y actuación ante posibles incidentes.

El objetivo final, insistieron ambas administraciones, es minimizar riesgos y responder con rapidez ante cualquier eventualidad para que Benavente vuelva a vivir sus días grandes con la seguridad "como uno de los principales ejes de las celebraciones".