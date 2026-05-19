Un simulacro llevado al límite pone a prueba el operativo de rescate por inundaciones de Castilla y León, en Benavente

Santa Cristina, entorno de la zona de baño del río Órbigo, tres y media de la tarde. Una mujer muy nerviosa y agitada llama al 1-1-2 de Emergencias de Castilla y León. Ve a su padre en el río, no sabe cómo ha llegado allí. Él se sujeta como puede a un árbol, pero parece que no va a aguantar mucho más y pide ayuda porque la corriente le arrastra y si permanece mucho más en el agua entrará en hipotermia.

Expectación durante el simulacro. / E. P.

Esta situación no es real. Forma parte del simulacro de activación Inuncyl (plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad de Castilla y León) que se ha desarrollado en Benavente y Santa Cristina de la Polvorosa. Este simulacro forma parte de la fase 3 del programa ProtecCyl CIM-BSE, con el que se llevará a cabo la actualización de los procedimientos.

Simulacro de rescate del Órbigo en Santa Cristina. / E. P.

Ya desde el comienzo del simulacro se han puesto de manifiesto aspectos a mejorar para que los recursos lleguen de un modo más rápido al lugar que indica la alertante. Activado el equipo de rescate en agua de los Bomberos de Diputación de Zamora cada grupo de intervención fue poniendo en práctica lo que marca el protocolo y en el que es fundamental la coordinación entre las partes. Los bomberos fueron capaces de rescatar a la víctima remolcada gracias a la ayuda de una cuerda y fue atendida in situ por los sanitarios; también se pidió la asistencia de psicólogo para el familiar de la víctima.

Dos bomberos rescatando a la víctima del río Órbigo, durante el simulacro. / E. P.

Este es uno de los escenarios de los cinco que se fueron sucediendo a lo largo de más de tres horas tanto en Santa Cristina como en Benavente. Otro se localizó en la residencia de Santa Cristina en que la directora de la residencia informa de que hay medio metro de agua. Siete residentes y una auxiliar son evacuados por los voluntarios de Protección Civil, y con la coordinación de Guardia Civil al albergue provisional montado en la zona del Prado de las Pavas de Benavente. También acude equipo de psicólogos.

Evacuación de los residentes de Santa Cristina, durante el simulacro. / E. P.

Otro escenario en Santa Cristina: una persona desparecida en el río y desde el control de mando se activa el helicóptero GRS, la unidad Fénix de drones y el grupo cinológico de la Guardia Civil, entre otros grupos operativos.

En Benavente, mientras se trabajaba en otros escenarios. En la evacuación de viviendas en la zona de las huertas donde varias personas han alertado, durante este simulacro, que no pueden salir de sus casas por sus medios, hay más de un metro de agua en el interior y sigue subiendo.

Más de 150 personas han participado en este simulacro, que ha permitido valorar el desarrollo de un operativo de emergencias de inundaciones en fase dos.

Simulacro en Benavente. / E. P.

Se han movilizado medios y recursos de:

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Benavente y del Consorcio de la Diputación de Zamora

Emergencias Sanitarias

Grupo de intervención Psicológica en Desastres y Emergencias que ha desplazado siete psicólogos

Policía Local de Benavente y de otras localidades de la Comunidad

Guardia Civil de Zamora (Mando en PMA, Usecic, Unidad Pegaso, GEAS, Unidad cinológica, Helicóptero)

El helicóptero de la Guardia Civil en el campo de fútbol de Santa Cristina. / E. P.

Guardia Civil de Tráfico con dos patrullas en moto y un vehículo

Por parte de Medio Ambiente también una brigada y una autobomba

Protección Civil de Benavente, Toro, Villaralbo, Peñaranda

La Agencia de Protección Civil desplegó una Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias y Puesto de Mando Avanzado, en la zona del Prado de las Pavas de Benavente, además de activar la unidad Fénix de drones o dos vehículos APOLO con material, entre otros medios.