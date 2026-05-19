El recorrido del Toro Enmaromado de Benavente 2026 descarta finalmente La Rúa por las obras y modifica su trazado

El Ayuntamiento de Benavente ha comunicado en un bando municipal a los vecinos y comercios del recorrido del Toro Enmaromado que la calle La Rúa queda finalmente fuera del itinerario previsto los días 3 y 6 de junio, debido a las obras que actualmente se ejecutan en esta vía. Según el documento oficial firmado hoy por la alcaldesa, esta circunstancia obliga a introducir un desvío puntual en el trazado habitual del festejo.

El Consistorio detalla que el itinerario mantendrá su recorrido tradicional hasta la salida de Calle Matadero, punto en el que se producirá la modificación. A partir de ahí, los toros girarán hacia la derecha para incorporarse a la Calle de los Herreros, que desemboca directamente en la Plaza de Santa María. Desde este enclave, el itinerario continuará por el recorrido habitual de todos los años, sin más alteraciones.

El Ayuntamiento recuerda igualmente que, con motivo de los festejos taurinos con vallado previstos para los días 4 y 5 de junio, el recorrido permanecerá cerrado aproximadamente dos horas antes del inicio de cada acto y hasta una hora y media después de su finalización. Se advierte a los vecinos que necesiten entrar o salir con vehículos de sus cocheras que deberán planificar sus desplazamientos conforme a estos horarios.

Otro bando para el resto de espectáculos

En el caso concreto del festejo de Toros de cajón, programado para el viernes 5 de junio entre las 11.00 y las 13.30 horas, el Ayuntamiento ha anuncaido en otro bando municipal que el recorrido será más corto, iniciándose en la confluencia de las calles Las Eras y San Antón Viejo, y continuando por Sancti Spiritus, Santa Rosa, Plaza de la Madera, Ronda Rancha, Plaza San Antón y finalizando en el Toril Viejo.

Las puertas del vallado situadas en la Plaza de la Madera serán las últimas en cerrarse, quince minutos antes del primer festejo, y las primeras en abrirse, quince minutos después de la finalización del último. En caso de urgencia médica, se especifica que los vehículos sanitarios podrán acceder al recorrido a través de estas mismas puertas.

El Ayuntamiento recomienda a los vecinos y comercios de toda la zona afectada que protejan sus escaparates y portales para evitar posibles deterioros derivados del paso del encierro. Asimismo, se facilita el número de la Policía Local (980 631349) para atender cualquier incidencia urgente durante los periodos de cierre del recorrido.

La comunicación municipal concluye agradeciendo la colaboración y comprensión de los vecinos y comercios afectados, subrayando que su implicación resulta imprescindible para el correcto desarrollo de unas fiestas consideradas un elemento identitario para la ciudad.