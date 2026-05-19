El Procurador del Común declara “no colaborador” al Ayuntamiento de Camarzana de Tera por no informar sobre sus subvenciones

El Procurador del Común de Castilla y León ha acordado la inclusión del Ayuntamiento de Camarzana de Tera en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras, tras constatar la ausencia de respuesta del Consistorio a los requerimientos de información cursados y desoídos por el Consistorio

El expediente se origina a raíz de una queja presentada por la Asociación “Las Eras de Santa Marta de Tera”, cuyo presidente, Fernando Rodríguez Tocino, cuestionó las bases reguladoras de las subvenciones municipales convocadas por el Ayuntamiento de Camarzana de Tera en el año 2025. Según una nota de prensa de la asociación, “en noviembre de 2025 se registró escrito destinado al alcalde de Camarzana de Tera, en el que se le informaba de que las bases para acceder a las subvenciones publicadas, pudieran no ajustarse a la normativa vigente ya que podrían tratarse de unas bases que pudieran discriminar a alguna Asociación, legalmente constituida”.

La entidad vecinal denunció, entre otros extremos, la exigencia de una determinada antigüedad asociativa como requisito para optar a las ayudas municipales. En el escrito registrado ante el Ayuntamiento se señalaba, a modo de ejemplo, que “se indicaba que las asociaciones tenían que tener un número determinado de años de antigüedad, en concreto 2, para poder acceder a esas subvenciones”, circunstancia que, a juicio de la asociación, podría suponer una discriminación respecto de otras entidades legalmente constituidas con menor tiempo de existencia.

Promoción de la igualdad

En su argumentación, la Asociación “Las Eras de Santa Marta de Tera” invocó diversos preceptos de la Constitución Española relativos al sometimiento de ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídico, a la promoción de la igualdad y a la participación en la vida social. La Asociación recuerda que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “se reconoce el derecho de asociación”, en referencia al marco general que, según la entidad, debe regir la elaboración de las bases de subvenciones públicas.

Tras no considerar satisfactoria la respuesta municipal a su primera petición, la asociación decidió elevar la cuestión al Procurador del Común de Castilla y León. La queja fue admitida siendo admitida y se iniciaron las investigaciones pertinentes ante el Ayuntamiento de Camarzana de Tera..

Durante la tramitación del expediente se solicitó al Ayuntamiento de Camarzana de Tera que informara por escrito en el plazo de un mes, petición que se reiteró el pasado 15 abril “sin que hasta el momento, salvo error, se haya obtenido la información requerida”, lo que llevó a la institución a considerar acreditado el incumplimiento de la obligación de auxilio por parte de la Administración local.

El Procurador del Común recuerda que la Administración municipal está obligada a auxiliar “con carácter preferente y urgente” a esta institución en sus investigaciones y señala que “resulta acreditado que esa Administración está incumpliendo la obligación de auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Procurador del Común en sus investigaciones.

Como consecuencia de esta falta de colaboración, el Ayuntamiento de Camarzana de Tera ha sido incorporado al Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común de Castilla y León, con fecha 18 de mayo de 2026. La comunicación oficial del Procurador del Común, advierte además de que la persistencia en la negativa a informar será reflejada en el Informe Anual a las Cortes de Castilla y León.