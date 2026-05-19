El Órbigo se desborda, rescates y una residencia evacuada: así será el gran simulacro en Benavente

Unas 150 personas participan este martes en el Simulacro de activación Inuncyl (plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad de Castilla y León) que se desarrolla en Benavente y Santa Cristina de la Polvorosa. Este simulacro forma parte de la fase 3 del programa ProtecCyl CIM-BSE, con el que se llevará a cabo la actualización de los procedimientos. La jornada de intercambio de experiencias relativas a inundaciones y simulación de activación considera necesaria una formación previa y especializada en intervenciones en inundaciones, dirigida principalmente a los bomberos y técnicos de Protección Civil.

La directora general de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, ha explicado a este medio que “el simulacro es un proceso como el que vivimos en invierno, desde diciembre y hasta marzo”. La previsión es que se produce “una serie de borrascas que siempre nos sirve para aprender. Se decreta la fase de vigilancia, informes de AEMET amarillos, naranjas, en fin, una serie de condicionantes meteorológicos. Después la fase de emergencia. Se declara el plan Inuncyl nivel 2 por el delegado territorial de la Junta. Y se van produciendo una serie de hechos como el desbordamiento del río Órbigo, se produce la necesidad de evacuar la residencia de ancianos de Santa Cristina de la Polvorosa, inundaciones en determinadas viviendas y también vamos a tener que rescatar personas que están en el propio río. Son circunstancias que hoy vamos a ensayar”.

El plan de autoprotección está hoy en la tercera fase que abarca hasta el año 2027. “El simulacro es una de las partes más importantes, porque es una parte en la que colaboramos también con nuestro país vecino Portugal. Y ese es otro de los motivos de por qué Benavente, porque nos permite esa relación transfronteriza. Y hoy es un día muy especial, muy importante”, señaló Cortés.

La alcaldesa de Benavente (izquierda) junto a Irene Cortés y el concejal de Seguridad Ciudadana. / E. P.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, hizo hincapié en la importancia de la coordinación y colaboración entre administraciones, "tan importante que además se pone de manifiesto cada vez que hay una situación de emergencia. Y también damos esa confianza y esa seguridad a los ciudadanos porque se anticipan con estos simulacros a las posibles catástrofes o situaciones de emergencia que puedan ocurrir y que se dan en determinados periodos del año pero que se adelantan en este caso para saber cómo actuar".

Desarrollo de la jornada

Esta mañana la Casa de Cultura La Encomienda acoge una serie de ponencias. “Queremos que todo el mundo esté instruido en lo que significa y cómo funciona el Inuncyl, porque vamos a tener que modificarlo. Recientemente, gracias a la coordinación y a la colaboración de todas las comunidades autónomas, se han aprobado muchas directrices, entre ellas la nueva directriz de inundaciones. Eso nos va a obligar a actualizar nuestro Inuncyl. De esta manera lo van a conocer todos los intervinientes y van a poder hacer aportaciones desde la experiencia para que ese plan se acomode a la realidad”.

Esperanza Garrido del Amo, jefa del Servicio de Protección Civil de Castilla y León en la ponencia en Benavente. / E. P.

En esta jornada no se constituye el CECOPI, pero los que lo integran sí estarán en el operativo. “Por desgracia, estamos entrenados en eso de constituir CECOPI y tomar decisiones. Aquí en Zamora, con los incendios, ya no sólo del año pasado, sino del 2022, el hecho de constituir el CECOPI es algo que ya está superado, en el que todo el mundo sabe que tiene que participar, cómo tiene que participar y eso no tenemos por qué ensayarlo. No obstante, todos los que forman parte de ese CECOPI también van a estar hoy aquí”.

Se irán sucediendo desde las tres de la tarde cinco escenarios: rescate en lámina de agua GRS, rescate en lámina de agua con embarcación, evacuación de residencia geriátrica de Santa Cristina y evacuación de viviendas unifamiliares en Benavente, así como búsqueda y posterior rescate en el entorno del río Órbigo

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