Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Arranca el II Foro del Noroeste: Castilla y León, Asturias y GaliciaBarbón, Rueda y Mañueco analizan los retos del NoroestePolémica por la nueva EDAR de Villamayor de CamposEl Zamora CF, sin puesto fijo y sin rival para el play-offEL CLUB DE LA OPINIÓN: León XIV
instagramlinkedin

El DJ Óscar Martínez, el grupo Horus y Lady Abril en las Fiestas del Toro de Benavente

Fiestas confirma los conciertos para las noches festivas de la Semana Grande

Una noche de fiesta en la Semana Grande del pasado año.

Una noche de fiesta en la Semana Grande del pasado año. / E. P.

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente a través de su Concejalía de Fiestas confirma más conciertos para las Fiestas del Toro Enmaromado y sigue sumando figuras del panorama musical a la programación de la Semana Grande. En esta ocasión es el turno de presentar a Óscar Martínez, Dj y locutor de radio en los 40 Principales, que será el encargado de amenizar la noche festiva con las mejores canciones del momento en un show único mezclando música de diferentes estilos. No se confirman ni día ni horario para esta actuación por parte del Consistorio.

El DJ valenciano es una de las voces más conocidas de la cadena musical con la que también gira por toda España llevando música a todos los rincones.

También ha confirmado una nueva actuación musical para las Fiestas del Toro Enmaromado. Se trata del Grupo ‘Horus’, un grupo que entre sus filas cuenta con miembros de la comarca benaventana; y ‘Lady Abril’, grupo de pop rock llega a Benavente con las mejores versiones de los temas que han sonado en los últimos tiempos.

Noticias relacionadas y más

Con estas últimas confirmaciones, la programación musical de las Fiestas del Toro Enmaromado quedaría así: ‘Lío Gordo’, ‘Marsal Ventura’ ‘Óscar Martínez DJ’, ‘Sidecars’, ‘Delacueva’, ‘Orquesta Marsella’, ‘Grupo Horus’ y ‘Lady Abril’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents