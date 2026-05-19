La Diputación invierte cerca de 100.000 euros en mejorar infraestructuras y servicios en Pueblica de Valverde

La Diputación Provincial de Zamora ha destinado cerca de 100.000 euros a inversiones en el municipio de Pueblica de Valverde y Bercianos, con actuaciones centradas en la mejora de infraestructuras básicas, equipamientos municipales y servicios públicos esenciales. Estas intervenciones se enmarcan en el actual mandato corporativo y se han ejecutado tanto en el núcleo principal de Pueblica de Valverde como en Bercianos de Valverde, con el objetivo de reforzar la dotación de servicios y la funcionalidad de los espacios de uso vecinal.

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha visitado el municipio para conocer sobre el terreno las actuaciones realizadas con el apoyo de la Institución Provincial. En la visita ha estado acompañado por el vicepresidente cuarto de la Diputación, Emilio Fernández Martínez, y por la responsable del Área de Carreteras y diputada provincial por Benavente, Atilana Martínez Mayado, así como por el alcalde de Pueblica de Valverde, Juan José Guerra García, en el marco de una jornada institucional centrada en el seguimiento de las inversiones ejecutadas.

El eje central de la visita ha sido la inauguración de las obras de acondicionamiento del local de usos múltiples, una actuación especialmente demandada por los vecinos del municipio. Este espacio ha sido concebido como un lugar de convivencia, encuentro y celebración de actividades sociales y culturales, con vocación de convertirse en un recurso de referencia para la vida comunitaria de Pueblica de Valverde.

Subvenciones nominativas

La intervención en el local de usos múltiples ha supuesto una inversión superior a 30.000 euros, de los cuales la Diputación Provincial de Zamora ha aportado 22.000 euros. Esta financiación se ha canalizado a través de la línea de subvenciones nominativas destinadas a la mejora de equipamientos municipales en los pueblos de la provincia, instrumento mediante el cual la Institución Provincial apoya actuaciones concretas promovidas por los ayuntamientos.

Según los datos facilitados, la inversión total impulsada por la Diputación en el municipio durante el actual mandato asciende a más de 98.000 euros. Esta cuantía se distribuye entre diversas actuaciones ejecutadas tanto en Pueblica de Valverde como en sus anejos, con especial atención a las infraestructuras básicas, la mejora urbana y la prestación de servicios públicos considerados esenciales para la población.

En el marco del Plan Municipal de Obras, se han llevado a cabo trabajos de pavimentación en Pueblica de Valverde, orientados a mejorar el estado de las vías y la circulación en el casco urbano. Paralelamente, en Bercianos de Valverde se han ejecutado actuaciones de pavimentación, abastecimiento, saneamiento y alumbrado, con el fin de optimizar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de los servicios urbanos en este núcleo de población.

A través de la línea de infraestructuras municipales, se ha acometido también la reforma del parque infantil de Bercianos de Valverde. Esta actuación ha sido financiada mayoritariamente por la Diputación Provincial y se enmarca en las intervenciones dirigidas a mejorar los espacios de uso público, en este caso destinados específicamente al ocio y esparcimiento de la población infantil del anejo.

Consultorios

Del mismo modo, se han ejecutado obras de reforma en los consultorios médicos de Pueblica de Valverde y Bercianos de Valverde. Estas intervenciones tienen como finalidad mejorar las condiciones materiales de los espacios en los que se presta la atención sanitaria a los vecinos de ambos núcleos, incidiendo en la adecuación de los inmuebles donde se desarrollan los servicios de consulta.

Durante la visita, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha subrayado que el objetivo de estas inversiones es seguir mejorando los servicios y equipamientos de los pueblos de la provincia para garantizar condiciones adecuadas de calidad de vida y oportunidades en el medio rural. En este contexto, ha reiterado el compromiso de la Institución Provincial con los municipios zamoranos, con independencia de su tamaño o número de habitantes.

La jornada institucional ha servido igualmente para poner en valor la colaboración entre la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Pueblica de Valverde. Ambas administraciones han trabajado de forma coordinada para hacer posibles las actuaciones ejecutadas, que repercuten directamente en el bienestar de los vecinos y contribuyen a reforzar la cohesión entre los diferentes núcleos que integran el municipio.