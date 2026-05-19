La Diputación detalla más de 917.000 euros en inversiones en Camarzana de Tera y Santovenia del Esla durante el actual mandato

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha visitado esta mañana Camarzana de Tera para conocer las actuaciones ejecutadas durante el mandato con apoyo provincial. Según la institución, la inversión movilizada asciende a cerca de 815.000 euros.

Durante la visita, que ha girado junto al alcalde, Jaime Panizo, y diputados de zona, ha realizado un balance de las intervenciones ya finalizadas, las obras actualmente en ejecución y los proyectos comprometidos para los próximos meses, todos ellos orientados a la mejora de infraestructuras y servicios básicos del municipio y sus anejos.

Entre las actuaciones ejecutadas destacan las incluidas en el Plan Municipal de Obras, que han permitido desarrollar intervenciones urbanas en Camarzana de Tera y en sus anejos. El comunicado recoge que se han ejecutado obras de pavimentación, saneamiento y abastecimiento en la localidad, así como actuaciones de pavimentación en Santa Marta de Tera.

Mejoras en el suministro de agua

Dentro de la convocatoria de renovación de redes de abastecimiento, se ha llevado a cabo una intervención en la calle Castro de Camarzana de Tera, destinada a reforzar la eficiencia del suministro de agua.

La mejora de equipamientos municipales también forma parte del paquete inversor. A través de la línea de infraestructuras municipales se ejecutará el acondicionamiento del edificio cultural “Las Nieves”, cuyas obras comenzarán tras el verano, constituyendo una actuación relevante en materia de equipamientos públicos.

Asimismo, la Diputación ha respaldado la reforma del consultorio médico de Cabañas de Tera, con una intervención dirigida a mejorar las condiciones de atención sanitaria para los vecinos.

Entre las actuaciones de mayor alcance figura la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), actualmente en ejecución dentro del Plan de Depuración de Aguas para municipios de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, promovido junto a la Junta de Castilla y León a través de SOMACYL. La inversión total asciende a 650.000 euros, de los cuales la Diputación aporta el 40 %, equivalente a 263.000 euros, el mismo porcentaje que SOMACYL, mientras que el Ayuntamiento financia el 20 % restante.

Un momento de la visita de Javier Faúndez a Santovenia del Esla. / D. Z.

El comunicado difundido por la Diputación subraya que esta infraestructura permitirá mejorar el tratamiento de las aguas residuales, reforzando la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de los estándares de depuración.

Además,se ha anunciado una nueva actuación en el anejo de San Juanico, correspondiente a la renovación de la red de impulsión de abastecimiento. Esta obra se ejecutará dentro del Plan de Emergencia, cuyos convenios fueron firmados la semana anterior, y permitirá mejorar la garantía de suministro en esta localidad.

Visita a Santovenia

Con anterioridad, Javier Faúndez, se ha reunido con el alcalde de Santovenia del Esla, Juan Ignacio Ramos Gómez-Sandoval, y han analizado las actuaciones ejecutadas en Santovenia del Esla durante el actual mandato. El comunicado cifra la inversión global en 102.000 euros, destinada a mejorar infraestructuras, servicios básicos y equipamientos municipales.

Entre las actuaciones realizadas destacan las obras de renovación y mejora de las redes de abastecimiento de agua, con intervenciones en distintas calles del casco urbano para reforzar la eficiencia hídrica y evitar pérdidas en una infraestructura esencial para el municipio.

La mejora de los servicios públicos se ha completado con intervenciones en edificios e instalaciones municipales de uso vecinal, como la mejora de las salas culturales del edificio municipal. Asimismo, mediante el programa de infraestructuras municipales se ha acometido la reforma del centro cultural “Tasilo Parra Ferreras” y la mejora del parque infantil, actuaciones destinadas a optimizar los espacios de convivencia y ocio.

El comunicado recoge también la intervención en el consultorio médico municipal, donde se han ejecutado obras de reforma para mejorar las condiciones de atención sanitaria.