Denuncian el vertido de escombros en la parcela de las pistas deportivas de Benavente

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha denunciado la realización de vertidos de escombros en una zona de la parcela donde se ubican las pistas de atletismo de Benavente durante los últimos días. La formación señala que el área afectada se encuentra vallada y que el acceso a la misma solo puede producirse con autorización expresa del Ayuntamiento.

Izquierda Unida recuerda que el vertido de escombros está regulado por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que establece el marco para la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El comunicado añade que esta situación “también podría interferir con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”, al tratarse de residuos que requieren una gestión específica y trazable.

El grupo municipal subraya que el propio Ayuntamiento exige a cualquier empresa o particular que realiza una obra la entrega de los escombros en una planta de tratamiento de residuos o ante un gestor autorizado. El Consistorio “cobra incluso una fianza que sólo devuelve posteriormente una vez se aporte al ayuntamiento el certificado de que se ha llevado a cabo una gestión correcta de dichos residuos, emitido por un gestor autorizado”.

Hechos sancionables

En este contexto, Izquierda Unida incide en que todo vertido de escombros que no se ajuste a la normativa medioambiental vigente puede ser objeto de sanción.La formación solicita que se investigue y esclarezca lo sucedido en la parcela de las pistas deportivas, con el fin de determinar quién ha autorizado el acceso y el depósito de los materiales.