Medio Ambiente
Zamora en Pie lleva a Villanueva de Azoague su oposición a las plantas de biogás
La charla esta prevista el día 22 en el salón de plenos del Ayuntamiento
La plataforma Zamora en Pie ha convocado una nueva charla informativa sobre las plantas de biogás bajo el título “Verdades y Mentiras”, que se celebrará el próximo 22 de mayo a las 19.30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva de Azoague.
El acto se enmarca en la serie de encuentros que el colectivo viene organizando en la comarca para explicar el funcionamiento y las consecuencias de este tipo de instalaciones.
La iniciativa da continuidad a la charla celebrada el pasado 30 de abril en Castrogonzalo, donde la plataforma expuso los efectos ambientales, sanitarios y económicos asociados a las plantas de biogás y biometano. Precisamente una de las tres plantas previstas en la zona se instalaría en el eje de la N-630, en Castropepe, municipio pedáneo de Villanueva.
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