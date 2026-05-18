San Isidro vuelve a unir a Camarzana de Tera alrededor de su tradición agrícola

Numerosos pueblos de la comarca de Benavente y Los Valles han celebrado este fin de semana las fiestas de San Isidro. Aunque hace décadas era una cita festiva muy vinculada al trabajo agrícola, hoy en día se ha convertido en una forma de recordar de dónde viene el pueblo. Camarzana de Tera es una de estas localidades que han honrado a San Isidro, en la que los campos han cambiado y quienes los trabajan son muchos menos. Pero lo cierto es que mientras el patrón de los labradores siga saliendo a la calle cada mes de mayo, una parte de esa historia seguirá teniendo voz.

Lo saben bien vecinos de la comarca del Tera que recuerdan otros tiempos en Camarzana en que “en los años sesenta más de doscientos agricultores trabajaban la fértil vega y marcaban el ritmo diario del pueblo. Las conversaciones giraban alrededor de las cosechas, las lluvias o el estado de las tierras y buena parte de la vida pasaba, de una forma u otra, por el campo”, explican.

Fiesta de San Isidro en Camarzana de Tera. / Eva Ponte

La imagen es hoy muy distinta. El paso de los años, la mecanización y la falta de relevo generacional han ido transformando esa realidad hasta dejar una cifra que resume por sí sola ese cambio, ya que en Camarzana ya solo quedan cinco agricultores en activo.

Pero hay tradiciones que siguen encontrando la forma de mantenerse y San Isidro ha vuelto un año más a recorrer las calles del municipio. Lo hizo acompañado por una veintena de vecinos y por esos cinco hombres que todavía trabajan la tierra y mantienen viva una actividad ligada desde siempre a la historia local.

Fiesta de San Isidro en Camarzana de Tera. / Eva Ponte

“La celebración ya no tiene el ambiente multitudinario de otras décadas. Quedan lejos aquellas jornadas que ocupaban casi el día entero y que, además de la misa y la procesión, incluían concursos de arada, encuentros entre vecinos y largas conversaciones en torno a la campaña agrícola”, señalan los vecinos. Sin embargo, la esencia permanece.

Fiesta de San Isidro en Camarzana de Tera. / Eva Ponte

La misa, oficiada por el párroco Raúl Vega, estuvo marcada este año por una petición que fue más allá de las tradicionales referencias a las cosechas o a la protección frente a las tormentas. También hubo palabras dirigidas al futuro del campo y a la necesidad de que nuevas generaciones vuelvan a fijarse en una profesión que sigue siendo esencial.

Después, los agricultores ofrecieron pastas y chupitos a los vecinos reunidos en la iglesia.