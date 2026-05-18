San Cristóbal de Entreviñas cede suelo municipal en La Barca para ocho viviendas públicas

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), han formalizado un convenio específico de colaboración para la promoción de ocho viviendas protegidas en suelo de titularidad municipal en la zona de las piscinas municipales y cerca de la travesía La Barca.

El Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas aprobó este convenio el pasado 29 de diciembre. Entre los compromisos del Ayuntamiento figura la cesión gratuita a Somacyl de los terrenos municipales donde se ubicarán las viviendas, "libres de cargas, servidumbres y gravámenes y en adecuadas condiciones urbanísticas, técnicas y de servicios". Asimismo, el consistorio se compromete a aplicar una bonificación del 95 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), "dado el carácter social y de interés público de la realización de las futuras viviendas".

El Ayuntamiento asume también la selección de los futuros adjudicatarios de las viviendas protegidas, mediante un proceso que incluye la convocatoria y celebración de reuniones informativas, la elaboración de las bases de selección, la recogida y examen de la documentación de los interesados y la selección final de las personas que, por reunir los requisitos prefijados, "merezcan la condición de adjudicatarias".

La promotora

Por su parte, Somacyl asume la posición de promotor. Entre sus obligaciones se incluyen la redacción y legalización del proyecto básico y de ejecución, la contratación de las obras y de la dirección facultativa, así como la gestión de las operaciones de compraventa de las viviendas con los adjudicatarios previamente seleccionados por el Ayuntamiento.

El régimen de transmisión del terreno se articula mediante cesión gratuita del suelo municipal a Somacyl, formalizada en escritura pública. El convenio añade que, para que la sociedad pública inicie los trabajos de redacción de proyectos, "al menos el doble de los adjudicatarios interesados, deberán haber acreditado su capacidad económica suficiente para la adquisición de la vivienda, mediante declaración de entidad financiera" que confirme la disposición a conceder la financiación necesaria.

"Sobre plano"

Para la licitación de las obras, el texto fija como condición que se haya firmado contrato de compraventa con al menos el 60 % de los adjudicatarios de las viviendas a desarrollar. En el caso de las compraventas, la sociedad formalizará contratos privados "sobre plano" de un proyecto redactado a tal efecto, mediante los cuales los beneficiarios aportarán durante el periodo de construcción "un 20% del valor de la vivienda, más el IVA correspondiente".

Los destinatarios de las viviendas de protección pública deberán ser personas físicas, unidades familiares o de convivencia inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Además, sus ingresos familiares no podrán exceder de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) ni ser inferiores a a este una vez, y no podrán ser titulares del pleno dominio ni de derechos reales de uso o disfrute sobre otra vivienda en España, salvo que no puedan ocuparla por causas no imputables, situaciones de proindiviso o cuando el puesto de trabajo se sitúe a más de 50 kilómetros de la vivienda.

El documento incorpora una medida específica para menores de 35 años, al establecer que, para este colectivo "se realizará una reducción del 20% del precio máximo de venta".

En este contexto, el Ayuntamiento de San Cristóbal ha adjudicado a la constructora Pavimentos Rapado las obras de urbanización de la Travesía La Barca en 86.273 euros impuestos incluidos . La actuación se conjuga con el desarrollo de las vivienda unifamiliares en la zona.