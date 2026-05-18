La Ruta Arqueológica Tera-Eria-Vidriales presenta la guía para recorrer su legado histórico

“La unión de nuestros pueblos es la mejor herramienta para combatir la despoblación y dinamizar nuestra economía. Nuestro pasado es nuestro mayor valor de futuro. Les invitamos a descubrir, vivir y compartir la Ruta Tera-Eria- Vidriales”. Son palabras del alcalde de Arrabalde, Alejando Alija, que este lunes presentaba de manera oficial la ruta en la Diputación Provincial de Zamora. Estuvo acompañado por representantes municipales de Arrabalde y Villageriz, además del vicepresidente de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte y el diputado de la Zona de Benavente y Los Valles, Emilio Fernández Martínez.

“En esta ruta el viajero no sólo podrá disfrutar y descubrir los diferentes hitos históricos de cada municipio, detallados en el folleto informativo, sino también tendrá la oportunidad de conectar con la naturaleza y disfrutar de los extraordinarios paisajes que ofrece nuestra tierra”, añadió Alija.

Con el impulso del Ayuntamiento de Arrabalde, la colaboración de otros ocho municipios (Alcubilla de Nogales, Brime de Urz, Camarzana de Tera, Fuente Encalada, Granucillo de Vidriales, Santibáñez de Vidriales, Santa Marta de Tera y Villageriz) y el apoyo de la Diputación de Zamora, las personas que se acerquen a conocer los yacimientos y restos arqueológicos de los Valles del Tera, Eria y Vidriales cuentan con un nuevo instrumento que condensa toda la información sobre los mismos, un folleto de información turística de la Ruta Arqueológica de los Valles del Tera, Eria y Vidriales, realizado gracias a la financiación de la administración provincial.

Ruta Arqueológica del Valle Tera-Eria-Vidriales. / .

“Es un orgullo para mí como diputado de Cultura y Turismo presentar esta iniciativa. La unión hace la fuerza, este territorio que es muy rico y muy variado en yacimientos arqueológicos incluye diferentes recorridos y diferentes zonas. Nace de una idea principal, sobre todo, desde Arrabalde, este municipio en la Sierra de Carpurias, pues tiene una gran riqueza arqueológica. Es allí donde se encuentra el Castro de las Labradas, donde se encontró el tesoro de Arrabalde que se puede ver en el Museo Provincial de Zamora y que es uno de los tesoros más importantes de España de la época prerromana”, señaló De la Parte.

Ruta Arqueológica del Valle Tera-Esla-Vidriales. / .

“Iniciativas como esta lo que hacen es poner esta zona en el mapa, lo estamos viendo con todos los fines de semana, excursiones, personas, nos lo dicen los alcaldes, nos lo dicen las personas que tienen negocios por allí, que es una buena idea y es una buena idea que nace de escuchar a los municipios, de escuchar a los concejales, de escuchar a los comerciantes y es lo que queremos hacer y mostrar desde este equipo de gobierno, desde la Diputación”, señaló.

El diputado de zona ha animado a la gente a visitar estos pueblos que tienen muchas posibilidad para el turismo arqueológico.