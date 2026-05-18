El IX Campeonato de Cortes de Benavente contará con una veintena de especialistas

Benavente será escenario el próximo 31 de mayo de la primera eliminatoria del IX Campeonato de Cortes de Castilla y León, una cita que reunirá a veinte especialistas en la Plaza de Toros de la localidad zamorana. El evento, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente, comenzará a las 18.30 horas y servirá como antesala de las tradicionales Fiestas del Toro Enmaromado.

La ganadería La Campana será la encargada de aportar los astados para esta primera fase del campeonato, que forma parte del circuito regional de cortes de Castilla y León. La competición, que alcanza su novena edición, contará con la participación de reconocidos cortadores y jóvenes promesas del panorama taurino.

Entre los participantes figuran nombres destacados como Dany Alonso, Luis Gómez, Daniel Barbero, Sergio García “Tororo”, Javier Manso “Balotelli”, Adrián Lambas, Cristian Rubio, José Pisabarros, Daniel Muñoz “Chupe”, Carlos Palazuelo, Iker Carrasco “Furry”, Adrián Cívicos, Mario Párrado, Adrián España, Asier Álvarez Revuelta, Luisan Martín, Luis Vara “Palomita”, Alejandro Muñoz, Roberto Vidal y Joel Fernández. Todos ellos competirán por clasificarse para las siguientes rondas del campeonato regional.

El certamen cuenta con el patrocinio de varias empresas, además del apoyo institucional del Ayuntamiento de Benavente. La información y venta de entradas se canaliza a través de la organización Toro Duero, que mantiene presencia activa en redes sociales como Instagram y Facebook.