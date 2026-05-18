IU pide las actas de la comisión paritaria por el caso de acoso laboral en el Ayuntamiento de Benavente

El concejal de Izquierda Unida, Manuel Burón García, ha presentado tres solicitudes formales dirigidas a Alcaldía para obtener documentación relacionada con la Comisión Paritaria de Igualdad y acoso y con los gastos jurídicos del Ayuntamiento.

En la primera petición, registrada el 11 de mayo, solicita el acta correspondiente a la sesión celebrada el 25 de marzo de 2026, reclamando así el acceso a la documentación generada en aquella reunión.

El 15 de mayo Burón amplió la información requerida sobre la misma comisión mediante una segunda solicitud en la que pide la copia digitalizada del acta de la sesión del 7 de mayo y, además, tanto la copia digitalizada como la audioacta de la reunión celebrada el 13 de mayo. Con ello, IU solicita la documentación íntegra de tres sesiones consecutivas de la Comisión Paritaria de Igualdad y acoso celebradas entre marzo y mayo.

Gastos de asesoramiento y asistencia legal

Ese mismo día el concejal registró una tercera petición centrada en la actividad jurídica municipal. En ella solicita toda la información relativa a los gastos de defensa, asesoramiento y asistencia legal correspondientes a los años 2024 y 2025. La solicitud incluye el importe total abonado o pendiente de abono, el desglose detallado de cada gasto indicando a qué procedimientos, expedientes o asesoramientos corresponde, y la copia digitalizada de todas las facturas, minutas o justificantes de pago emitidos por abogados, procuradores u otros profesionales.

Las tres solicitudes se presentan en calidad de concejal y se fundamentan en la normativa que regula el acceso a la información pública. Todas ellas se dirigen a Alcaldía como órgano responsable de facilitar la documentación requerida.