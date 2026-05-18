Eurovisión tendrá su versión benaventana el próximo sábado 23

Llega el sábado al Reina Sofía una nueva edición del Benavisión, un espectáculo en el que participarán 13 alumnos de la Escuela de Música Duquesa Pimentel para interpretar canciones que han formado parte de la historia de Eurovisión y siete de ellos son menores de edad que van a concursar sometiéndose a la valoración de un jurado popular. El evento se llevará a cabo en el sábado 23 y dará comienzo a las 19 horas.

“Será un recorrido musical por los grandes éxitos, todos los que hemos cantado alguna vez, y forman parte de nuestra memoria colectiva a lo largo de las generaciones. Este evento no solo es un espectáculo musical, es una celebración del talento local y del entusiasmo con el que nuestros protagonistas se suben al escenario para apreciar lo mejor de sí mismos”, explicó la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, en la presentación. “Benavisión combina música, fuerza en escena, emoción y diversión, convirtiéndose en una auténtica fiesta para el público”, añadió.

Hay tres trofeos para el primer, segundo y tercer clasificado, y a todos los participantes se les dará un detalle. Las entradas tienen un coste de 2 euros y se pueden adquirir en la Escuela de Música o bien en la taquilla del Teatro Reina Sofía, una hora antes del comienzo del evento, a las 6 de la tarde. El precio es simbólico y la recaudación la destina la escuela al desarrollo del acto. En esta ocasión colabora también la Escuela de Baile Mari Jose.

“Es un concierto que nace desde la iniciativa de la Escuela de Música Duquesa Pimentel para fomentar la música y hacer que, sobre todo los niños, tengan una mayor participación, que no sea exclusivamente estudiar y cantar, sino que ellos también puedan desarrollar una actuación completa con técnicos de sonido, con luces y un escenario grande”, explicó Susana Barrientos, la profesora de la Escuela de Música encargada de la organización del evento.

“Los premios son completamente simbólicos, pero los niños se esfuerzan un montón en hacer su programación, entonces consideramos que queda muy bonito que tengan un premio. Y aparte, es un concierto muy colaborativo, porque todo el público que asista al acto tiene derecho a votar su canción preferida, siempre y cuando no sean parte de la familia de la persona que está cantando, como pasa realmente en el Festival de Eurovisión, que ningún país no se puede votar a sí mismo”, añadió.

En el receso en el que se cuentan las votaciones del público contarán con la actuación del Coro Infantil, con integrantes de entre 9 y 17 años.

En cuanto a los temas elegidos en esta edición “hay una amplia variedad, normalmente los niños suelen elegir canciones más modernas, porque a ellos les gusta más, y la gente adulta sigue siempre a canciones más antiguas, de Eurovisión desde los años 70, 80”.

La directora de la Escuela, Choni Sánchez, animó a acudir a este evento que cuenta siempre con muy buena aceptación y en el que se pone en valor el talento de estos jóvenes. Sánchez recordó también que han comenzado las matriculaciones de nuevos alumnos en la Escuela de Música y que todo aquel que esté interesado puede informarse en las instalaciones de la calle Sinoga.