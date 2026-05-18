CaixaBank y Macovall 2000 lanzan una nueva convocatoria de ‘Tierra de Oportunidades’ para fomentar emprendimiento y empleo en las zonas rurales
La sexta edición del programa, abierta hasta el 4 de junio, reconocerá proyectos rurales innovadores, sostenibles y con capacidad de generación de puestos de trabajo
Los proyectos ganadores recibirán ayudas de 1.000 euros, se incorporarán a un concurso formativo nacional y accederán al ‘Reto de Tierra de Oportunidades’, una iniciativa de ámbito nacional que ofrece visibilidad, acompañamiento y nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores rurales
El acto de firma del convenio ha contado con la participación de Macovall 2000
CaixaBank y Macovall 2000 han lanzado una nueva edición del programa "Tierra de Oportunidades", iniciativa destinada a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas. La sexta edición de "Tierra de Oportunidades", que estará abierta hasta el 4 de junio, reconocerá proyectos rurales innovadores, sostenibles y con capacidad de atraer y retener talento, así como de crear nuevas oportunidades laborales en áreas que enfrentan desafíos demográficos significativos.
Esta sexta edición de la convocatoria, cuyo fallo está previsto que se conozca antes del 30 de junio, se desarrollará en colaboración con más de 50 Grupos de Acción Local de todo el país y entidades promotoras del emprendimiento de 48 provincias. En total, se premiará a 216 emprendedores y proyectos de todo el territorio.
La convocatoria está dirigida a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con población inferior a 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se aceptarán municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 300.000 euros al año.
Los proyectos ganadores recibirán ayudas de 1.000 euros, se incorporarán a un programa de mentorización y acompañamiento personalizado, en colaboración con mentores especialistas de Voluntariado CaixaBank y accederán al ‘Reto de Tierra de Oportunidades’, una iniciativa de ámbito nacional y en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent, que ofrece visibilidad, acompañamiento y nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores rurales.
Los ganadores podrán optar, además, a ser uno de los proyectos presentados en la plataforma U4Impact para que un estudiante universitario realice su Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre algún reto de su empresa o emprendimiento. Asimismo, CaixaBank ha puesto en marcha una plataforma común, www.caixabank.es/tierradeoportunidades, que generará comunidad entre todos los emprendedores.
Sobre Tierra de Oportunidades CaixaBank
Tierra de Oportunidades es un programa de Acción Social CaixaBank que tiene el objetivo de apoyar el emprendimiento, crear empleo y ofrecer oportunidades de futuro al entorno rural. La entidad quiere ayudar directamente a emprendedores rurales con proyectos en funcionamiento, detectando su potencial y necesidades y ofreciéndoles ayuda económica, formación y acompañamiento.
Todo ello, con el apoyo de los Grupos de Acción Local o Desarrollo Rural (GAL o GDR), conocedores en profundidad del tejido económico en los respectivos territorios, y contando con las sinergias creadas con otras áreas de la entidad: desde el acompañamiento y la mentorización (Voluntariado CaixaBank), a financiación (MicroBank y AgroBank) y creando una comunidad de emprendedores de todo el país (en los programas formativos lanzados de la mano de Rural Talent, con el impulso del banco).
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