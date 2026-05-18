Burganes de Valverde se reencuentra con el Bendito Cristo de la Piedad

Burganes de Valverde ha celebrado ya una de las fechas más esperadas del calendario festivo del año, la que conmemora en honor al Cristo de la Piedad. Una jornada cargada de actos tradicionales y de gran simbolismo, que se han ido adaptando al paso del tiempo.

Subasta de las rocas en Burganes de Valverde. / E. P.

Las mujeres son las protagonistas de uno de los ritos que ha sabido mantenerse, el canto del ramo. Es el ofertorio de la misa por la mañana el día 16 de mayo. Un grupo de ellas acude a esta cita ataviado con mantones de Manila y entran en la iglesia siguiendo al portador del ramo, de forma triangular, como de costumbre, y en el que no faltan las flores y las roscas que por la tarde se subastan. Durante la rogativa cantan versos que ellas mismas han preparado los días previos y en los que no faltan las alabanzas al Cristo y las peticiones ligadas a la actualidad.

Fiesta del Cristo en Burganes de Valverde. / E. P.

Así se pudieron escuchar algunos versos como "Que no haya más desahucios ni que más mujeres mueran" o peticiones "por los que sufren, pedimos por los que penan, y también por los enfermos que se alivien sus dolencias"; o "Santo Cristo te pedimos por todos nuestros hermanos, que por todo el mundo tenemos y tú debes de ampararlos".

Desde las

Fiesta del Cristo en Burganes de Valverde. / E. P.

La celebración continuó por la tarde. Desde las cinco las calles del pueblo fueron albergando la llegada de oriundos del pueblo que no han querido perderse esta celebración. Los vecinos sacan al Cristo en procesión por las calles del pueblo y lo hacen junto con el ramo que le han ofrecido en la misa matutina y que le pertenece de un modo simbólico. Se trata de una talla gótica del siglo XIII, de muy buena factura y belleza, que saben apreciar en Burganes y al que tienen gran devoción, según explica el catedrático Emiliano Pérez Mencía en su publicación sobre "Las Fiestas de los Ramos".

Fiesta del Cristo en Burganes de Valverde. / E. P.

La banda musical "Los 4 Gatos" de La Bañeza fue la encargada de amenizar con su música la procesión, presidida por el cura párroco del pueblo Raúl Vega y por Fernando Ruiz, sacerdote invitado a la fiesta.

A las puertas de la Iglesia, y una vez terminada la procesión, se procedió a la tradicional subasta de las roscas que adornan el ramo antes de volver a dejar la imagen del venerado Cristo en la iglesia. Los que pujan por ellas contribuyen no solo al mantenimiento de este tradicional rito del mes de mayo en Burganes, sino también a costear los gastos que acarrea la preparación de la fiesta.