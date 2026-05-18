Benavente tramita y ejecuta la limpieza del caño de la Huerga con apoyo de la Diputación de Zamora

El Ayuntamiento de Benavente ha puesto en marcha los trabajos de limpieza y acondicionamiento del caño de la Huerga a su paso por el casco urbano, una actuación que se ejecuta tras completar las gestiones necesarias ante la Confederación Hidrográfica del Duero para intervenir en este cauce. Según la información municipal, el objetivo es adecuar el tramo urbano del curso de agua y resolver los problemas detectados en esta zona integrada en la ciudad.

La solicitud municipal para actuar en el caño fue registrada el 20 de octubre de 2025 ante la Confederación Hidrográfica del Duero, en la que se trasladaba la necesidad de intervenir por la acumulación de vegetación y residuos tras años sin trabajos de limpieza. Esta situación, de acuerdo con el escrito remitido, generaba problemas de insalubridad, proliferación de plagas urbanas y riesgo de incendio durante los meses de verano.

Tras la tramitación del expediente y la correspondiente visita técnica, la Confederación Hidrográfica del Duero autorizó las actuaciones solicitadas por el Ayuntamiento mediante una resolución emitida a principios de 2026. Esta autorización permite intervenir en el tramo urbano del caño de la Huerga comprendido entre la carretera N‑525 y la autovía A‑6, según se recoge en la nota municipal.

Colaboración provincial

Los trabajos de limpieza y retirada de residuos y vegetación se están desarrollando estos días gracias a la colaboración de la Diputación de Zamora, que aporta los medios necesarios para la ejecución de las labores. Estas actuaciones persiguen mejorar el estado del cauce, favorecer el correcto discurrir de las aguas y recuperar este entorno natural integrado en el tejido urbano.

Según el comunicado, esta actuación contribuirá a mejorar la seguridad, la salubridad y la imagen del entorno, manteniendo las características ambientales de este corredor natural. El consistorio enmarca la intervención en la conservación de un espacio que combina función hidráulica y valor ambiental dentro del término municipal.