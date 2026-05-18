Benavente acoge un simulacro de inundaciones con un amplio despliegue de emergencias

El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha informado de que mañana martes, 19 de mayo, la ciudad será escenario de una jornada de intercambio de experiencias sobre inundaciones y de un simulacro de emergencias denominado “Activación del Plan INUNcyl”, que se desarrollará en la zona de Benavente y Santa Cristina. Esta actividad se enmarca en el Plan de promoción de la Autoprotección y está orientada a mejorar el conocimiento de los medios operativos y de las competencias de los distintos intervinientes en episodios de inundaciones.

La jornada técnica estará organizada por el Centro de Coordinación de Emergencias de Protección Civil de Castilla y León y se dirige específicamente a técnicos de las distintas administraciones y organismos relacionados con la Protección Civil. El objetivo es que los asistentes conozcan de forma detallada los procedimientos de actuación, los recursos disponibles y la coordinación entre servicios ante situaciones de riesgo por avenidas de agua o desbordamientos.

Durante la mañana se celebrarán tres ponencias técnicas en la Casa de la Cultura “La Encomienda”, lo que obligará a restringir el aparcamiento en la Plaza Mayor. La primera intervención correrá a cargo de Esperanza Garrido del Amo, jefa del Servicio de Protección Civil de Castilla y León, que abordará las líneas generales de actuación y coordinación en materia de emergencias por inundaciones en el ámbito autonómico.

Episodios de inundaciones

La segunda charla será impartida por María José Fernández Rodríguez, técnico del Centro Coordinador de Emergencias del Servicio de Protección Civil de Castilla y León, centrada en el funcionamiento operativo de dicho centro y en la gestión de avisos, recursos y comunicaciones durante episodios de inundaciones. El ciclo técnico se cerrará con la intervención de Guillermo Robles Martínez, jefe del servicio SAIH-SAICA-ROEA de la Confederación Hidrográfica del Duero, que expondrá los sistemas de información hidrológica y de control de caudales vinculados a la gestión de estos riesgos.

Por la tarde, en torno a las tres del mediodía, comenzará el simulacro práctico, que movilizará un amplio dispositivo de medios del servicio de emergencias en el entorno del Centro de Interpretación de los Ríos (CIR) y de las piscinas municipales. Este ejercicio implicará el corte del acceso al tráfico rodado en la zona por motivos de seguridad, con el fin de permitir la instalación de recursos, la circulación de vehículos de emergencia y la realización de maniobras de rescate y localización.

En el Centro de Interpretación de los Ríos se instalará el Puesto de Mando Avanzado, desde donde se coordinará todo el dispositivo de emergencias previsto en el simulacro. Desde este punto se dirigirán las actuaciones de los distintos servicios participantes, se controlará el desarrollo del ejercicio y se supervisará la respuesta operativa ante el escenario simulado de inundaciones.

El Ayuntamiento ha informado a los ciudadanos de Benavente y su comarca de que los vehículos de emergencias que se encuentren en el entorno del Prado de las Pavas estarán realizando maniobras y simulacros relacionados con tareas de intervención en inundaciones. Asimismo, se advierte de que durante el desarrollo del ejercicio podrán escucharse sirenas y el sobrevuelo de helicópteros dedicados a labores de rescate o localización, dentro del marco del simulacro.

La administración municipal solicita la colaboración ciudadana para evitar desplazamientos en vehículo a motor por la zona afectada que puedan interferir en el normal desarrollo del simulacro. El Ayuntamiento incide en la necesidad de respetar los cortes de tráfico y las indicaciones de los servicios de emergencia durante toda la jornad