Villaferrueña, fértil ribera del Eria al pie de la memoria astur

El término municipal de Villaferrueña está formado por dos ámbitos orográficos muy dispares entre sí. Uno de ellos, el más importante para sus vecinos y donde se ubica la propia localidad, es un retazo del valle del Eria, fértil y bien irrigado. El otro, bastante más extenso, a la vez que mucho más abrupto e irregular, ocupa generosos sectores de la inmediata Sierra de Carpurias. Se alzan por allí montañas cuyas cumbres alcanzan los 971 metros de altitud, unos doscientos por encima de las cotas medidas en el propio pueblo.

Ese dominio serrano abarca terrenos de las dos vertientes orográficas, unos que drenan hacia el propio río Eria y otros que lo hacen al arroyo de La Almucera. Tales parajes constituyeron la dehesa de Carpurias, la cual fue incluida por Pedro de Pimentel, en año 1490, en un mayorazgo que heredó su hijo Bernardino, primer marqués de Tábara. Ese distrito fue una dependencia de la villa leonesa de Alija hasta el siglo XIX. Sus contornos se alargan hacia el oeste, lindando con diversos pueblos del Valle de Vidriales y con el cercano Arrabalde.

Puente viejo sobre el Eria en Villaferrueña. / J. S.

La raya de separación entre ese latifundio y el mencionado Arrabalde está marcada por las cumbres serranas. Por ello, parte de los conocidos yacimientos arqueológicos relacionados con Las Labradas, como el propio castro, El Marrón o La Mina, se ubican parcialmente dentro de tierras de Villaferrueña, por lo que reivindicamos aquí esa pertenencia.

Con todo ello hemos de señalar que estos espacios estuvieron habitados desde la más remota antigüedad. Al parecer quedan huellas del paso de grupos humanos desde finales del Neolítico, perdurando grabados y vestigios de monumentos megalíticos como testimonio. Se han localizado diversos túmulos. Uno de ellos fue excavado en el año 2002, rescatándose un hacha de piedra. Avanzando en el tiempo, durante la II Edad del Hierro, unos 500 años antes de Cristo, las gentes aquí establecidas fueron los astures cismontanos, pertenecientes a la tribu de los Superatti. Ellos crearon el notable asentamiento de Las Labradas-El Marrón, que debió de ser su capital. Fue un oppidum, o poblado fortificado en altura, de unas 43 hectáreas de extensión, protegido por doble cerco amurallado. Bien sabida es su oposición a las legiones romanas del general Carisio, al inicio de las guerras cántabras y astures, entre los años 25 a 22 antes de Cristo. Esa resistencia fue doblegada; siendo asaltado por las huestes enemigas invasoras, quienes lo sometieron a una total destrucción, incluido un voraz incendio. Cayó desde entonces en un profundo olvido de más de dos milenios. En 1980, la aparición del famoso tesoro volvió a captar la atención sobre el enclave.

Iglesia de Villaferrueña. / J. S.

Otro lugar de interés arqueológico es el pago denominado El Castro. Se ubica, en este caso, sobre un cerro al oeste del pueblo, en la margen izquierda del río. A pesar de esa denominación no perdura ningún rastro de defensas. Lo que sí aparecen son numerosos fragmentos de cerámica medieval, por lo que pudo ser una aldea de esa época.

Centrándonos ahora sobre la propia localidad de Villaferrueña, se sabe de su existencia desde comienzos del siglo XI. Las primeras noticias escritas en las que se menciona están datadas en los años 1005, 1006, 1015… Esas referencias señaladas lo nombran como Villaferrón, apareciendo como Villaferrueñe en 1372 y Villa Ferruenna en 1428. Ciertos estudiosos aseguran que Ferrón es el nombre de su posible repoblador tras la Reconquista. Otros especulan que tal vocablo testifica la existencia de filones de hierro, que sí son abundantes sobre todo en la vecina sierra, donde quedan las huellas de una antigua mina. Hacia el año 1147 el rey Alfonso VII donó el lugar a su mayordomo Ponce Giraldo de Cabrera. Llegados al 1230, el cercano monasterio cisterciense de Santa María de Nogales, ligado familiarmente con los Ponce, compró el señorío de Villaferrueña, reteniéndolo a lo largo de varios siglos.

Avanzando hasta el reinado de Enrique IV, este monarca concedió las alcabalas del lugar a Rodrigo Alonso de Pimentel. Con ello Villaferrueña se integró en las posesiones de los Condes de Benavente, formando parte de sus Tierras, incluyéndose en la Merindad de la Polvorosa. Debido a esa dependencia, perteneció a la provincia de Valladolid hasta el 1833, momento en el que pasó a formar parte de la de Zamora.

Calle Real de Villaferrueña. / J. S.

El pueblo dista de Benavente unos 20 kilómetros, los cuales se alargan hasta 90 acudiendo desde la capital zamorana. Su acceso más común es la carretera ZA-P-1511 que prosigue hacia Arrabalde. Otro ramal secundario empalma con Coomonte. A su vez, la autovía A-VI de Madrid a La Coruña queda unos 10 kilómetros, con enlace en Pobladura del Valle.

El casco urbano local se emplaza a orillas del río Eria, junto al que existen paseos muy gratos y frondosas alamedas. Su barrio principal y más antiguo se extiende por la margen izquierda, quedando al otro lado un arrabal menor. Para cruzar el cauce fluvial existe el llamado Puente Viejo, inaugurado en 1925, formado por siete vanos adintelados apoyados sobre pilares de hormigón. Ya están aprobadas, para este año 2026, importantes obras de renovación y mejora con las que se superarán su angostura y precariedad. Aguas arriba se tiende el Puente Nuevo, construido hace ya un par de décadas, al servicio de la variante de la carretera, con la que se evita el incómodo tránsito de vehículos por la larga y estrecha travesía local.

Al recorrer las diversas calles apreciamos que existen numerosas casas nuevas, seña de modernidad y progreso. Aún así se conservan bastantes construcciones tradicionales, creadas con muros de tapial, alzados sobre un zócalo de rústica mampostería pétrea. Uno de los rincones urbanos más acogedores es su Plaza Mayor, pequeña e irregular, pero sumamente grata. Al contrario de lo que suele ser habitual, no radica en ella la sede del Ayuntamiento, pues éste se asienta en la llamada calle de la Ermita, ya en contacto con ciertas fincas. El nombre de esa rúa se debe a que en esos mismos solares se ubicó el oratorio así designado. Las oficinas municipales ocupan un inmueble de nueva construcción, dotado de dos plantas y con un largo balcón en esquina para colocar las banderas reglamentarias. Justo por delante de la puerta se extiende un pequeño jardín, acotado con estética verja.

Casa consistorial de Villaferrueña. / J. S.

Un poco más adelante, pero al otro lado de la calzada, han habilitado un área deportiva muy bien cuidada. Consta de un frontón dotado de cubierta, con una pista polivalente que también se puede aprovechar como cancha de baloncesto o como campo de futbito. A su lado se localiza un parque infantil y otro biosaludable destinado a personas mayores.

Ascendiendo hasta la cuesta contigua, ya a la salida del pueblo por el norte, accedemos al espacio de las bodegas, llamadas cuevas aquí. Aunque muchas de ellas yacen abandonadas, otras se mantienen con esmero. Poseen fachadas de mampostería en las que se abren sus puertas, algunas con arco. En nuestros días las viñas han desaparecido casi por completo, por lo que la mayor parte de estas instalaciones se aprovechan como oportunos merenderos.

Queda el recuerdo de la existencia en tiempos pasados de hasta 9 molinos, de los cuales aún se conservan los edificios de dos de ellos, inactivos en nuestros días. El llamado molino de Pepe se ha rehabilitado recientemente. Para su funcionamiento se construyeron caños que desviaban las corrientes acuáticas con oportunas presas o azudas. Uno de esos canales tiene más de cuatro kilómetros de longitud, pues proviene del término de Arrabalde. Como bordea la vega en un largo trecho, es posible que se aprovechara para el riego de las fincas.

La iglesia, consagrada a San Juan Degollado, se asienta en la parte baja del pueblo, cerca del puente, constreñida entre diversas casas. Muy interesante es la inscripción grabada en el dintel de la ventana de su presbiterio. En ella se lee: “Esta obra se hizo de limosna en el año de 1855”. No queda claro el alcance del trabajo realizado, aunque muchos estudiosos han afirmado que pudo ser el de la construcción del actual edificio. Resulta mucho más probable que fuera alguna reforma, como la apertura del propio vano. Cierto es que en estos solares se situó la primitiva iglesia local desde los lejanos tiempos de la repoblación, la cual hubo de soportar sucesivas reparaciones y mejoras. Las formas que llegaron a nuestros tiempos nos incitan a pensar en una hechura de los siglos XVI o XVII.

Entre los materiales utilizados para su construcción domina una rústica mampostería pétrea generada con bloques muy irregulares de esquistos y cuarcitas. A su vez, para las esquinas y recerco de algunos vanos se destinaron sillares de arenisca, existiendo también lienzos de ladrillo. Cuenta con cabecera cuadrada a la que prosigue el amplio cuerpo de las naves y dos capillas laterales a modo de crucero. Sobre el hastial de poniente se eleva la espadaña, de remate en ángulo agudo, dotada de tres vanos para las campanas. A ella se adosa el prisma en el que se cobijan las escaleras de acceso a las troneras. Esta espadaña se benefició de una completa restauración, realizada en el año 2017. En la fachada del mediodía se abre la puerta, la cual consta de un sencillo arco de medio punto.

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Tras acceder al interior, lo vemos todo limpio y bien mantenido. Las naves están separadas por arcos formeros de medio punto y tanto ellos como el resto de los muros aparecen enfoscados y pintados con esmero. Como cubiertas exhibe techos rasos, bajo los que se esconden armaduras de madera. Las miradas se concentran enseguida sobre el retablo del altar mayor. Es una hermosa pieza de estilo rococó que ocupa todo el frente del presbiterio. En su hornacina central se entroniza la imagen del patrón, San Juan Evangelista, quedando a los lados, además de figuras modernas de yeso, las tallas de San Antonio de Padua y San Roque. El ático, como testimonio de su dependencia de los monjes de Nogales, está ocupado por San Bernardo. La pila bautismal muestra gallones en su cara externa.