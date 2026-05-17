FORO DEL NOROESTE
Fiestas
Quiruelas de Vidriales celebra la comida popular de La Novena
Benavente
Los vecinos de Quiruelas de Vidriales celebraron ayer la tradicional comida popular a base de paella en la calle central de la localidad, junto a la Casa Consistorial. Esta comida de hermandad constituye uno de los actos principales de las fiestas de La Novena, que todos los años a mediados de mayo, celebran y concluyen el novenario a la Virgen de la Asunción, patrona de la localidad. En la imagen, aspecto que tenía ayer la travesía durante la comida vecinal, a la que asistieron 130 vecinos.
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