Rescate completo de tres gatitos en una alcantarilla de Benavente y llamamiento urgente a la adopción

La asociación Miradas Felinas ha logrado poner a salvo a tres gatitos que habían quedado atrapados en el sistema de alcantarillado de Benavente, tras un operativo de rescate desarrollado durante dos días consecutivos. Los animales, de aproximadamente 2/3 meses de edad, permanecieron varias horas en el interior de la infraestructura, en una situación de riesgo que obligó a una intervención continuada y coordinada entre voluntariado y efectivos de emergencias.

En la segunda jornada de rescate, las voluntarias de la asociación continuaron los trabajos iniciados el día anterior, encadenando horas de entradas y salidas en la zona del pozo donde se encontraban los animales. Durante este tiempo, se realizaron varios descensos al interior, con el objetivo de localizar a los cachorros, valorar su estado y establecer la mejor estrategia para poder sacarlos con seguridad.

Para la captura de los tres gatetes, Miradas Felinas recurrió a la colocación de jaulas trampa, un método habitual en rescates de animales asustados o en espacios de difícil acceso. La operación se prolongó durante horas, en un contexto descrito por la propia asociación como de gran tensión e impotencia, pero también de trabajo constante y sin descanso hasta conseguir que los tres gatitos quedaran finalmente a salvo.

Limpieza y cuidados

La entidad subraya que, en este tipo de situaciones, el proceso no termina con la extracción física de los animales del lugar de riesgo. Tras el rescate, se abre una fase considerada igualmente importante: sanear a los cachorros, proporcionarles cuidados básicos, garantizarles tranquilidad y buscar casas de acogida o adopciones responsables que aseguren su bienestar a medio y largo plazo.

Miradas Felinas ha expresado su agradecimiento a todas las personas que se han interesado por el caso, que han compartido la información y que han permanecido pendientes de la evolución del rescate. De forma especial, la asociación ha querido reconocer la labor de los efectivos que “estuvieron al pie del cañón” durante la primera jornada, destacando su implicación, humanidad y el esfuerzo realizado durante horas para intentar salvar a los pequeños.

Uno de los gatos rescatados y adoptados. "Titán, ahora llamado Duffy" / M. F.

Según la información difundida por la asociación, el primer día de intervención se trabajó durante horas en el alcantarillado sin que fuera posible culminar el rescate. Pese a ello, se mantuvo el dispositivo y se insistió en la necesidad de colaboración ciudadana en forma de ideas, material, difusión y, sobre todo, ofrecimientos de casas de acogida, ante la previsión de que los animales necesitarían un lugar seguro si el operativo tenía éxito.

La entidad señala que los gatitos, de entre 2 y 3 meses de edad, requerirán ahora una atención continuada para poder salir adelante. En este contexto, Miradas Felinas insiste en la urgencia de contar con hogares de acogida o adopciones responsables, recordando que se trata de animales muy jóvenes que necesitan un entorno estable, cuidados veterinarios básicos y un proceso de adaptación progresivo a la vida en un hogar.

Uno de los gatetes rescatados. / M. F.

La asociación ha explicado en su perfil de Instagran que, pese al cansancio y al agotamiento acumulado, continúa trabajando sin recibir ningún tipo de ayuda externa directa, según su propio relato. Aun así, mantiene su compromiso de no dejar de intentarlo en casos como este, en los que la vida de animales en situación de vulnerabilidad depende de la intervención de voluntariado y de la colaboración ciudadana.

En relación con el origen de los gatitos, Miradas Felinas indica que se desconoce cómo han podido llegar hasta el interior del alcantarillado. No obstante, la asociación apunta que en la zona existe una colonia felina cercana que se encuentra controlada, sin que por el momento se haya establecido una relación directa entre dicha colonia y la presencia de los tres cachorros en el sistema de alcantarillado.

Tras el rescate, uno de los tres gatitos, inicialmente llamado Titán y ahora rebautizado como Luffy, ha encontrado ya un hogar definitivo con una nueva familia adoptiva. La asociación informa de que el animal inicia así una nueva etapa en un entorno de seguridad, cuidados y estabilidad, en la que se espera que pueda desarrollarse con normalidad tras el episodio vivido en el alcantarillado.

Los otros dos hermanos, de nombre Moon y Gandía, continúan a la espera de una familia que quiera asumir su adopción de forma responsable. Miradas Felinas subraya que ambos necesitan un hogar donde puedan conocer “el calor de una casa” y consolidar su recuperación, por lo que mantiene activo el llamamiento a la adopción y a la acogida temporal.

Otra imagen de uno de los felinos dormidos. / M. F.

Para canalizar las ofertas de adopción, la asociación ha habilitado sus redes sociales y el correo electrónico asociacionvoluntariosmiradasfe@gmail.com como vías de contacto. A través de estos canales, las personas interesadas pueden solicitar información sobre Moon y Gandía, conocer sus características y condiciones de adopción, y formalizar, en su caso, los trámites necesarios para ofrecerles un hogar.

Miradas Felinas insiste en la importancia de la difusión del caso para lograr que Moon y Gandía tengan la misma oportunidad que su hermano Luffy. La entidad anima a compartir la información en redes sociales y en el entorno cercano, con el objetivo de incrementar las posibilidades de encontrar familias adecuadas para los dos cachorros que aún permanecen bajo su tutela.