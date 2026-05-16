Malmö 040 y Besmaya, cabezas de cartel del Benafest 2026 de Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha formalizado la contratación de los grupos Malmö 040 y Besmaya para las actuaciones principales del Benafest 2026, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre. Las dos contrataciones se han cerrado como contratos privados de servicios y se tramitan mediante procedimiento negociado sin publicidad, al tratarse de actuaciones artísticas únicas representadas en exclusiva por la misma empresa.

La actuación del grupo Malmö 040 está programada para el día 4 de septiembre y cuenta con un presupuesto total de 18.150 euros, impuestos incluidos. El expediente recoge que la formación ha sido seleccionada por su "calidad artística".

La banda catalana de pop alternativo surgida en Barcelona, es conocida por su sonido electrónico suave y letras introspectivas. Han ganado notoriedad en la escena indie española con temas como “Últimamente” o “Todo lo que no soy”, y suelen presentarse en festivales urbanos y ciclos de música emergente.

Dúo pop

Por su parte, Besmaya actuará el 5 de septiembre con un presupuesto de 14.520 euros, también con IVA incluido. En su expediente se señala igualmente que la elección responde a su "calidad artística". El dúo madrileño de pop electrónico está formado por Javier Echávarri y Javier Ojanguren. Su estilo mezcla sintetizadores, melodías pop y producción minimalista. Han destacado con canciones como “Cuerda Auxiliar” o “Matar la pena”, consolidándose como una de las propuestas jóvenes más escuchadas en plataformas digitales.

Ambas contrataciones se han llevado a cabo a través de la empresa Acqustic Platform, S.L., representante en exclusiva de los dos grupos, lo que habilita el uso del procedimiento negociado sin publicidad al amparo del artículo 168.a).2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite esta vía cuando existe un único operador posible por razones de derechos exclusivos.

En total, el Ayuntamiento destina 32.670 euros a las dos actuaciones principales del Benafest 2026, que combinará artistas de proyección nacional con bandas locales en un programa repartido entre los días 4 y 5 de septiembre.