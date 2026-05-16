La denuncia de acoso laboral de una trabajadora municipal de Benavente llega al Juzgado

La plaza número 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zamora, hasta hace poco Juzgado de lo Social número 1 de Zamora, ha iniciado un procedimiento contra el Ayuntamiento de Benavente por la denuncia de acoso laboral presentada por una trabajadora municipal.

Se trata de la misma denuncia que la empleada pública formuló ante la Inspección de Trabajo contra la alcaldesa de Benavente y los concejales de Cultura y Fiestas, a los que responsabiliza de acoso laboral continuado y presunto abuso de poder.

El procedimiento se ha puesto en marcha después de una primera reunión de la Comisión paritaria celebrada a mediados de marzo que se cerró sin acuerdo alguno. Este miércoles, el Ayuntamiento volvió a convocar a los delegados sindicales y a sus asesores para tratar de consensuar la elaboración de un protocolo de acoso laboral cuya existencia había defendido y reiterado la Concejalía de Personal.

Polémica política

Este nuevo encuentro venía precedido por una polémica política. El Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitó a la Concejalía el protocolo y recibió el Plan de Igualdad Municipal, que incluye acciones en caso de acoso sexual, pero no establece criterios a seguir en casos de acoso laboral.

El portavoz de IU, Manuel Burón, denunció públicamente esta situación, y la concejala de Personal del Partido Popular, Sara Casquero, volvió a afirmar que se había enviado el protocolo de acoso laboral solicitado. El miércoles sin embargo, en una sesión que fue grabada en audioacta, los responsables municipales trataron de avanzar con los representantes sindicales y sus asesores en la redacción de un texto que de momento ha quedado en el aire, según informaron varias fuentes.

Acciones obligatorias

En este contexto se ha confirmado el Juzgado de lo Social habría dado curso a la demanda por acoso. Por ley, los ayuntamientos están legalmente obligados a prevenir, detectar y actuar frente al acoso laboral en sus plantillas.

Aunque ninguna norma exige de forma literal la existencia de un “protocolo”, la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, igualdad y empleo público obliga a las administraciones a implantar mecanismos formales de actuación, lo que en la práctica se traduce en la necesidad de contar con un protocolo específico.

Esta obligación derivaría de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que exige proteger la salud física y psíquica de los trabajadores; de la Ley Orgánica 3/2007, que impone medidas frente al acoso sexual y por razón de sexo; y del Estatuto Básico del Empleado Público, que garantiza un entorno laboral libre de conductas hostiles.

Desde 2011, la Administración General del Estado cuenta con un protocolo propio que actúa como referencia para el resto de administraciones, extremo que el Grupo Municipal de IU hizo notar en su petición de acceso al supuesto protocolo municipal reclamado a la Concejalía de Personal

Sanciones

Según la normativa citada, el incumplimiento de estas obligaciones por parte de los ayuntamientos puede suponer infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. Las sanciones económicas oscilan entre 2.046 y 40.985 euros en el caso de infracciones graves, y entre 40.986 y 819.780 euros cuando se consideran muy graves, según Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Además, la falta de actuación puede generar responsabilidad patrimonial para la entidad local y responsabilidad disciplinaria para los cargos que no activen los mecanismos de protección. En los supuestos más extremos, la omisión de medidas puede derivar en responsabilidad penal.