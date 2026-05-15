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San Cristóbal celebra San Isidro con una carrera infantil de tractores

Los más pequeños tendrán un chiqui encierro y Divertimento pondrá el broche musical

Carrera infantil de tractores en San Cristóbal de Entreviñas en 2025.

Carrera infantil de tractores en San Cristóbal de Entreviñas en 2025. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

La Fiesta de San Isidro Labrador en San Cristóbal de Entreviñas hoy con un completo programa de actividades que combina tradición religiosa, espíritu agrícola y participación vecinal. La jornada dedicada al patrón de los agricultores tendrá con misa, procesión, concursos y eventos populares que se desarrollarán principalmente en la Calle Benavente y la Plaza de Toros.

A las 13.00 horas tendrá lugar la Santa Misa en honor a San Isidro, seguida a las 13:30 por la procesión para bendecir los campos, una ceremonia que mantiene viva la costumbre de pedir protección para las cosechas. Por la tarde, a las 18.00, se celebrará el XII Concurso de habilidad con el tractor, una prueba que pone a prueba la destreza de los participantes en maniobras agrícolas tradicionales.

A las 19.30 tendrá lugar VIII carrera de tractores infantiles, dividida en dos categorías: de 1 a 3 años y de 4 a 6 años. Cada niño participa con su propio tractor de juguete, en una competición que hasta ayer había despertado el interés del programa Malas Lenguas de RTVE. El programa, que iba a cubrir el evento y había llegado a pedir a los padres un consentimiento para autorizar la participación y la grabación de imágenes durante el evento, finalmente comunicó la cancelación por razones logísticas. La jornada continuará a las 20.00 con la entrega de premios y un vino español ofrecido por empresas colaboradoras.

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A las 20.30 se celebrará el encierro chiqui-bueyes infantil, y a las 21.30 la verbena popular con el grupo Divertimento, que pondrá el broche musical a la festividad. En caso de lluvia, las actividades se trasladarán al frontón y el concurso de tractores a la zona del tanatorio.

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