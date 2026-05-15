San Cristóbal celebra San Isidro con una carrera infantil de tractores

La Fiesta de San Isidro Labrador en San Cristóbal de Entreviñas hoy con un completo programa de actividades que combina tradición religiosa, espíritu agrícola y participación vecinal. La jornada dedicada al patrón de los agricultores tendrá con misa, procesión, concursos y eventos populares que se desarrollarán principalmente en la Calle Benavente y la Plaza de Toros.

A las 13.00 horas tendrá lugar la Santa Misa en honor a San Isidro, seguida a las 13:30 por la procesión para bendecir los campos, una ceremonia que mantiene viva la costumbre de pedir protección para las cosechas. Por la tarde, a las 18.00, se celebrará el XII Concurso de habilidad con el tractor, una prueba que pone a prueba la destreza de los participantes en maniobras agrícolas tradicionales.

A las 19.30 tendrá lugar VIII carrera de tractores infantiles, dividida en dos categorías: de 1 a 3 años y de 4 a 6 años. Cada niño participa con su propio tractor de juguete, en una competición que hasta ayer había despertado el interés del programa Malas Lenguas de RTVE. El programa, que iba a cubrir el evento y había llegado a pedir a los padres un consentimiento para autorizar la participación y la grabación de imágenes durante el evento, finalmente comunicó la cancelación por razones logísticas. La jornada continuará a las 20.00 con la entrega de premios y un vino español ofrecido por empresas colaboradoras.

A las 20.30 se celebrará el encierro chiqui-bueyes infantil, y a las 21.30 la verbena popular con el grupo Divertimento, que pondrá el broche musical a la festividad. En caso de lluvia, las actividades se trasladarán al frontón y el concurso de tractores a la zona del tanatorio.