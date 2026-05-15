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El León Felipe estrecha lazos con la escuela alemana que lleva el nombre de una víctima del holocausto nazi

Una docena de alumnos de la Margot-Friedländer-Gesamtschule de Gescher comparte una semana de convivencia, clases y actividades culturales en Benavente

Foto de familia del alumnado alemán y benaventano.

Foto de familia del alumnado alemán y benaventano. / L. F.

J. A. Gil

Benavente

El intercambio escolar entre el IES León Felipe de Benavente y la Margot-Friedländer-Gesamtschule de Gescher ( población alemanade Renania del Norte-Westfalia, con 17.800 habitantes) ha concluido hoy con el regreso del grupo alemán a su país tras una semana de convivencia en la ciudad. Los estudiantes alemanes, de 1.º de Bachillerato, llegaron a Benavente el pasado 9 de mayo y han participado en un programa intensivo de actividades académicas, culturales y de integración con sus corresponsales españoles, también de 1.º de Bachillerato.

El programa, coordinado por ambos centros, se ha desarrollado del 9 al 15 de mayo con todo tipo de actividades. Hoy, viernes se ha producido la despedida del grupo alemán, con salida en autobús desde Benavente hacia Madrid en torno a las 8.00 horas y vuelo de regreso a Ámsterdam.

El socio alemán del IES León Felipe es la Margot-Friedländer-Gesamtschule, una escuela de educación secundaria con sedes en Gescher y Velen, en el distrito de Borken (Renania del Norte-Westfalia), que recientemente ha adoptado el nombre de la superviviente del Holocausto Margot Friedländer. El centro, con dirección en Borkener Damm 48 en Gescher, se presenta como la primera escuela general de Nordrhein-Westfalen que lleva el nombre de Margot Friedländer, en el marco de una apuesta institucional por la memoria, la democracia y la responsabilidad cívica.

Los benaventanos viajarán en septiembre de 2027

La figura de Margot Friedländer, nacida en Berlín en 1921, deportada al campo de concentración de Theresienstadt y única superviviente directa de su familia, está en el origen del proyecto educativo y de memoria que inspira a la escuela alemana. Tras su liberación en 1945 y su posterior vida en Estados Unidos, regresó a Alemania en edad avanzada y promovió iniciativas como el Premio Margot Friedländer, orientadas a reconocer proyectos juveniles en favor de la tolerancia, la humanidad y la defensa de la democracia frente al antisemitismo y la intolerancia.

El intercambio con el IES León Felipe se enmarca en esa línea de trabajo, al fomentar el conocimiento mutuo, el aprendizaje de idiomas y la reflexión sobre la historia europea reciente a través del contacto directo entre jóvenes de ambos países. La referencia a Margot Friedländer y a la memoria del Holocausto conecta, además, con recursos europeos como la exposición digital “Europe Remembers: Margot Friedlaender” de Europeana, que documenta su biografía y su compromiso con la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones.

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El director del IES León Felipe dirigiéndose al alumnado en una visita al salón de Plenos del Ayuntamiento benaventano.

El director del IES León Felipe dirigiéndose al alumnado alemán en una visita al salón de Plenos del Ayuntamiento benaventano. / A. B.

La segunda fase del programa está prevista para el mes de septiembre del próximo curso escolar, cuando el alumnado de Benavente, ya en 2.º de Bachillerato, viajará a Gescher para completar el intercambio. Allí se alojará con familias del entorno de la Margot-Friedländer-Gesamtschule y desarrollará un programa similar de actividades académicas, culturales y de convivencia, consolidando así la relación entre ambos centros y dando continuidad al trabajo iniciado estos días en Benavente.

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