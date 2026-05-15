El DJ Marsal Ventura se suma al cartel musical del Toro Enmaromado de Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado, a través de la Concejalía de Fiestas, la incorporación del DJ barcelonés ‘Marsal Ventura’ al programa musical de las Fiestas del Toro Enmaromado 2026.

El artista, reconocido como DJ y productor musical, cuenta con millones de reproducciones en las diferentes plataformas musicales, según la nota difundida por el consistorio. Esta trayectoria en el ámbito digital sitúa su trabajo dentro de los contenidos de alta circulación en servicios de escucha en línea, consolidando su presencia en el panorama actual de la música electrónica.

‘Marsal Ventura’ está considerado en el comunicado como uno de los máximos exponentes de la fusión entre la música electrónica y el flamenco, una propuesta que el Ayuntamiento identifica con el género denominado ‘techno flamenco’.

Este estilo, descrito en la nota como una combinación de tradición flamenca y sonoridades electrónicas contemporáneas, está despertando un “gran interés, principalmente entre el público joven”. Con esta incorporación, las Fiestas del Toro Enmaromado suman un nuevo artista a su cartel musical para 2026.