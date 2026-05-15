Sanidad
Cierre temporal de la entrada principal del Hospital de Benavente por obras de mantenimiento entre el 18 y el 22 de mayo
La Junta ejecutará trabajos de sustitución de las baldosas deterioradas y desviará el acceso de usuarios a la zona de urgencias durante cinco días
La entrada principal del Hospital de Benavente permanecerá cerrada desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de mayo debido a las obras de mantenimiento programadas por la Consejería de Sanidad, según ha informado la Delegación Territorial de Zamora. La intervención afectará a la zona de acceso habitual al centro y obligará a reorganizar temporalmente la circulación de usuarios.
Durante el periodo en el que la puerta principal esté inoperativa, el acceso al hospital se realizará exclusivamente por la entrada situada en el área de urgencias. Esta medida se aplicará durante los cinco días que duren los trabajos y afectará tanto a pacientes como a acompañantes y visitantes.
Las obras consisten en la sustitución de las baldosas del acceso principal, deterioradas por el tránsito continuado de vehículos. La Consejería de Sanidad ejecuta esta actuación como medida preventiva para garantizar un tránsito seguro y adecuado de los usuarios una vez finalizados los trabajos.
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